"Umili si nasce", "Sei una disperata...". Rissa social tra Lazza e una fan

L'incontro tra Lazza e una fan è finito nel peggiore dei modi all'aeroporto di Ibiza. La ragazza ha chiesto un autografo al rapper, il quale non l'ha calcolata minimamente e questa, per ripicca, ha pubblicato un video su TikTok, nel quale ha mandato letteralmente a quel paese l'artista. Il filmato è diventato virale in brevissimo tempo e così la rissa social tra Lazza e la giovane è esplosa nei commenti.

Cosa è successo a Ibiza

La vicenda sarebbe rimasta tra le mura dell'aeroporto di Ibiza se solo la giovane non avesse pensato bene di pubblicare un video-sfogo sui social. Così, fresca di delusione, la ragazza ha impugnato il suo cellulare e ha registrato un tiktok. " Siamo all'aeroporto di Ibiza e becchiamo Lazza. Amiamo Lazza e con la mia amica corriamo da lui e gli chiediamo: 'Lazza ti prego una foto"". Ma lui? Non ci si caca di pezza, come se fossimo due ca**te", spiega nel video Federica, continuando a raccontare l'episodio: "Gli amici ci dicono: 'Ragazze scusate, sta al telefono, scansatevi'. Ma era una ca**ata perché non stava al telefono! ". E delusa ha pensato bene di vendicarsi del cantante: " Io quest'anno dovevo andare pure al suo concerto, quindi sai che ti dico? Ma chi te se inc... ".

La reazione di Lazza e la rissa social

Il video ha ottenuto oltre 50mila views in pochi minuti ed è arrivato anche al diretto interessato, Lazza, che sotto al post ha replicato al fatto che le due ragazze non lo andranno più a vedere dal vivo: " A sapere che non vieni al mio concerto mi dispero, te lo giuro. C'era proprio bisogno di te". Ma il sarcasmo di Lazza non è piaciuto alla ragazza, che ha risposto risentita, innescando la rissa social: " Non mi abbasso come te. Non pubblico le chat di ieri perché sennò non verrebbe più nessuno al tuo concerto. Umili si nasce mi dispiace. Buona vita ". A quel punto, per smorzare un po' i toni, il rapper ha chiarito il motivo della mancata foto insieme alle due fan: " Avevo le airpods (cuffiette), finita la chiamata ho fatto le foto con tutti". La questione sembrava chiusa lì, ma la replica della tiktoker ha riacceso lo scontro: "Tranquilla più in basso di così non puoi andare. Sono io che mi sono abbassato a darti attenzione". Federica ha ricondiviso le rispostacce del rapper e lui è tornato a punzecchiarla: "Ancora parli? Non ti basta che fai tiktok a 32 anni? Guarda ti metto pure like al commento, disperata che non sei altro".

Il precedente in autogrill

L'episodio arriva a poche settimane di distanza da un'altra polemica scatenatasi tra alcuni fan e Lazza, che si era lamentato di non poter neppure andare in bagno all'autogrill senza essere inseguito dai fan. Alcuni ragazzini lo avevano fotografato mentre espletava i suoi bisogni fisiologici e poi gli avevano chiesto foto e autografo, ma lui - pur prestandosi alle richieste - una volta in auto aveva lamentato la morbosità di alcuni fan.