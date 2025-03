Il tennis, i paparazzi, gli incontri segreti: la storia d'amore tra Alberto di Monaco e Simona Tagli

Ascolta ora 00:00 00:00

La vita sentimentale di Alberto di Monaco è stata molto chiacchierata. Oggi il principe è sposato con l'ex nuotatrice sudafricana Charlène Wittstock, ma nel suo passato c'è un lungo elenco di donne bellissime con le quali ha avuto brevi storie e flirt mai confermati. Tra le storie d'amore che Alberto ha vissuto alla luce del sole c'è quella con la showgirl Simona Tagli, alla quale è stato legato dal 1998 al 2002.

L'incontro a Roma

È il 1998. Simona Tagli è una delle showgirl più famose della televisione italiana: si divide tra il principato di Monaco, dove lavora per l'emittente TMC, e la Rai dove conduce "Pole Position". Appassionata di tennis ed esperta giocatrice viene invitata agli Internazionali di Tennis a Roma. Tra le personalità presenti all'evento c'è anche il principe ereditario di Monaco, Alberto, figlio della compianta Grace Kelly e di Ranieri. Durante la cena di Galà Simona e Alberto di Monaco si conoscono e tra loro scatta un feeling inatteso. Il principe è libero da legami sentimentali ed uno dei reali più ambiti d'Europa e la showgirl incarna il suo ideale di donna.

La copertina su Playboy

Come un vero e proprio principe Alberto di Monaco comincia a corteggiare Simona, che contraccambia le attenzioni di Alberto. Per lei è un momento d'oro anche dal punto di vista professionale. Playboy le dedica infatti la copertina del numero di luglio come nuova icona sexy. La sua fisicità dirompente conquista gli italiani ma anche il principe monegasco. " Ad Alberto piacevano soprattutto la mia femminilità, il mio sex appeal. Nell'intimità il principe era molto appassionato ", racconterà anni dopo la showgirl, ricordando con affetto l'ex compagno.

I frequenti viaggi

Alberto di Monaco è impegnato con il suo ruolo istituzionale di ambasciatore del Principato ma trova il tempo di tornare in Italia per incontrare Simona, che nel frattempo si dedica anche alla musica. " Diciamo che per incontrarmi ha varcato i confini diverse volte. Abbiamo vissuto bellissimi momenti di complicità ", rivelerà anni dopo Simona. Vivere un sentimento pubblico per il principe ereditario di Monaco, però, non è facili non solo per lo stuolo di addetti alla sicurezza che seguono Alberto ma anche per le attenzioni della stampa.

La passione per il tennis

La relazione tra Simona e Alberto di Monaco prosegue anche nel 2019. Nonostante gli impegni, il principe e la showgirl amano trascorrere il tempo insieme nel segno della leggerezza. " Quando l'ho conosciuto io era più libero perché era ambasciatore, ed era anche abbastanza libertino. Gli piaceva molto divertirsi, amava la danza, il canto ", confesserà Tagli alla stampa. A luglio 2019 la coppia è protagonista di una quattro giorni di tennis a Milano Marittima. Sul terreno rosso Simona e Alberto giocano in coppia e i paparazzi li immortalano anche durante i momenti di pausa ed è qui che i fotografi catturano il primo bacio pubblico tra il principe e la showgirl. Una foto che fa storia.

Gli incontri segreti

Gli impegni istituzionali tengono Alberto di Monaco e Simona Tagli separati per lunghi periodi, ma il principe trova comunque il tempo di raggiungere la sua fidanzata italiana. La sicurezza monegasca, però, è brava a tenere a debita distanza curiosi e fotografi e Simona e Alberto vivono la loro relazione al riparo da occhi indiscreti e dalle riviste scandalistiche.

La fine della relazione

La lontananza, i doveri del Principato e il fuoco della passione ormai scemato portano Alberto di Monaco e Simona Tagli a dirsi addio nel 2002. Nonostante la rottura la showgirl ha sempre avuto parole di stima per il principe monegasco e i due sono rimasti amici.

Provo ancora affetto per lui. Se ci fosse stata meno distanza fra noi e una presenza costante da parte di Alberto, sicuramente non me lo sarei fatto scappare"

, rivelò al settimanale Oggi Simona Tagli due anni fa.