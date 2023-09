“I pettegolezzi mi feriscono”. Il principe Alberto rompe il silenzio su Charlene

Ancora una volta il principe Alberto affronta con decisione le indiscrezioni riguardanti la sua vita e il suo matrimonio con Charlene. Deluso e forse anche irritato da chi continua a sostenere che la principessa si sarebbe trasferita in Svizzera e che il divorzio sarebbe solo questione di tempo, Alberto ha deciso di chiarire, di nuovo, la situazione. In un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato la sua quotidianità e accennato ai problemi di salute che la moglie ha dovuto affrontare tra il 2021 e il 2022.

“Falsità”

“Charlene è sempre al mio fianco” , ha dichiarato al Corriere della Sera il principe Alberto. Una frase netta, decisa, per tentare di mettere a tacere, una volta per tutte, le indiscrezioni sulla presunta fuga all'estero della principessa e l’imminente divorzio. “Non capisco tutti questi rumors che mi feriscono riguardo a lei che vive altrove, in Svizzera, incontri su appuntamento per vederci. Falsità” , ha tagliato corto Sua Altezza Serenissima, riferendosi al recente gossip secondo cui i due non sarebbero più una coppia, ma si farebbero fotografare insieme solo agli eventi pubblici, per mantenere le apparenze.

Addirittura, nel maggio 2022, sul magazine Voici comparve la notizia secondo cui Charlene riceverebbe 12 milioni di euro all’anno per partecipare agli impegni pubblici con il marito. Per quanto i principi provino a smentire i rumors, c’è sempre un nuovo articolo, un altro insider, una nuova rivelazione a mettere in crisi la loro immagine pubblica, a far sorgere dubbi che puntualmente vengono dissipati dai diretti interessati.

A questo punto, se è vera la versione di Alberto (e non abbiamo ragione di non credergli, visto che i pettegolezzi sul suo conto e su quello di Charlene non sono mai stati provati) sarebbe interessante capire per quale motivo le Loro Altezze Serenissime sono molto spesso e loro malgrado protagonisti del gossip.

Alberto ha anche accennato alla malattia della moglie, un’infezione a orecchie, naso e gola che ha costretto Charlene a stare lontana dal Principato per circa un anno: “Charlene ha avuto delle difficoltà molti mesi fa, ormai, ma adesso grazie al cielo è superato. Mi sostiene nella guida del Principato, poi non siamo 24 ore su 24 attaccati l’uno all’altro, siamo anche noi una coppia che lavora e il lavoro ci permette talvolta di vederci solo alla fine di una lunga giornata piena di appuntamenti”. Una normale quotidianità, come quella che vive la maggior parte delle persone. Nessun mistero, nessun segreto.

“Solo la certezza uccide”

Alberto ha poi spostato l’attenzione sul futuro del Principato: “Come istituzione, come guida, devi cercare di capire dove vuoi andare, chi vuoi portare con te, ma anche di chi vuoi prenderti cura e non sempre sei sicuro delle scelte fatte. Ma credo sia giusto avere dei dubbi, rimettersi in discussione. Serve una visione e se ci sono dubbi, timori, è la natura umana. Solo la certezza uccide. Si fa esperienza regnando”.