Teo e Thais, la foto social fa infiammare il web. Ritorno di fiamma?

Tra Teo Mammucari e Thais Wiggers è tornato il sereno. La coppia, che tra il 2006 e il 2009 visse una storia d'amore importante dalla quale nacque la figlia Julia, sembra avere ritrovato la serenità dopo anni di distanza e cattivi rapporti e oggi si mostra sui social affiatata. Ma attenzione, niente ritorni di fiamma.

Mammucari non ha mai fatto mistero del rapporto complicato con l'ex compagna conosciuta dietro al bancone di Striscia la notizia, quando lui conduceva il tg satirico e lei era la velina bionda. A questo proposito in una recente intervista dichiarò: " Con Thais non è un rapporto buono, perché altrimenti se fosse buono, saremo ancora insieme ".

Dopo i primi due anni di amore travolgente, nel 2009 la coppia visse un momento di crisi dovuto alle differenze caratteriali. La Wiggers tornò addirittura in Brasile per un periodo prima di annunciare l'addio a Teo. " Abbiamo provato ad andare d'accordo ma ci sono cose che non hanno funzionato. La nostra relazione di coppia è finita ma ne è iniziata un'altra, quella da genitori di Julia, nostra figlia ", dissero in una nota ufficiale. Ed è proprio l'amore per la figlia, oggi adolescente, a averli tenuti legati e con il passare degli anni gli angoli spigolosi del loro rapporto sembrano essere stati smussati.