"Se sei brutta ti valorizzano, ma...": Mammucari sta con Belen

Diretto, schietto, vero. Teo Mammucari non asseconda il giudizio degli altri, ma dice la sua ed è quello che ha fatto nelle ultime interviste rilasciate dopo il ritorno in tv alla guida de Le Iene. Prima a Verissimo poi a Libero, il conduttore ha rilasciato dichiarazioni scomode ai più ma non per lui, che non è disposto a cedere ai "ricatti" del mondo esterno e a compiacere gli altri.

Sarà per questo che Mammuccari ha raccolto la fiducia di professionisti come Davide Parenti, Maria De Filippi e Antonio Ricci, che lo hanno voluto nelle loro trasmissioni. Con il ritorno a Le Iene, il presentatore romano apre una nuova fase della sua carriera, che lo potrebbe vedere presto al fianco di Gerry Scotti magari " dietro il bancone di Striscia ", ha anticipato lui. Parlare di quanto avvenuto subito dopo la prima puntata de Le Iene è stato però inevitabile.

" Io sono per la critica, mai per il disprezzo ", ha detto Mammucari nell'intervista rilasciata a Libero, definendo sprezzanti le parole lette su Belen dopo l'esordio a Le Iene. Subito dopo la messa in onda, infatti, la showgirl argentina è stata bersagliata di insulti e critiche per il suo aspetto fisico e per il suo look. Il conduttore si è schierato in difesa della collega, puntando però l'attenzione su un altro aspetto quello dell'ipocrisia: " Quello che mi spiace maggiormente è che le donne invocano sempre rispetto e solidarietà ma poi sono le prime a massacrarsi tra loro. La maggior parte degli insulti a Belen, che ho letto sui social, erano da parte di donne ".