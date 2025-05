Terence Hill, l'addio a Don Matteo, l'amicizia con Bud Spencer e la scomparsa del figlio: cosa fa e dove vive oggi

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo scorso 29 marzo Terence Hill ha compiuto 86 anni, sessanta dei quali vissuti sui set cinematografici e televisivi. Proprio in occasione del suo compleanno l'attore è tornato a farsi vedere in pubblico allo stadio del Venezia, dove la squadra gli ha consegnato la maglia numero 7 a lui dedicata. Una piccola "fuga" dall'Umbria, dove Hill si è ritirato dopo l'addio a "Don Matteo".

L'addio a Don Matteo

Nel 2021 dopo 259 episodi, 13 stagioni e ventuno anni nei panni di Don Matteo Terence Hill lasciò definitivamente l'omonima serie. L'ultima puntata della fiction andò in onda il 22 aprile 2022 e segnò la fine di un'era per l'attore, che passò il testimone a Raoul Bova. Sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni Hill confessò che, nonostante l'età avanzata, avrebbe continuato a recitare nella serie: " Non volevo smettere di fare Don Matteo, avrei solo voluto farlo in maniera diversa perché i tempi del set erano molto impegnativi" . La proposta avanzata dall'attore alla produzione e alla Rai, però, non venne accettata e Terence decise di fare un passo indietro: " Bellissimo, per carità, ma anche stancante. Avevo proposto di fare quattro film all'anno, sul modello del Commissario Montalbano. Purtroppo la mia idea non è stata accettata dalla Rai che, per ottimizzare i costi, ha bisogno della serie lunga" .

L'amicizia con Bud Spencer

E' grazie al film "Dio perdona...io no!" del 1967 che Terence Hill e Bud Spencer incrociarono le loro strade. Sullo stesso set dove conobbe la moglie Lori Zwicklbauer, l'attore veneziano incontrò per la prima volta Carlo Pedersoli. Sul set della pellicola - la prima di una lunga serie del genere spaghetti-western - il regista Giuseppe Colizzi intuì immediatamente il grande potenziale della coppia di attori e suggerì loro di cambiare nome. Per fare colpo a livello internazionale Carlo e Mario scelsero nomi d'arte statunitensi, che li hanno resi famosi in tutto il mondo: Bud Spencer e Terence Hill. " Da quel giorno ci siamo uniti e questa cosa è stata un miracolo. Il miracolo dell'unione di questi due personaggi. Non abbiamo mai litigato. Noi siamo stati i primi a dare vita al western comico", raccontò nel 2015 Bud Spencer parlando del primo incontro con l'amico e collega con il quale girò altre diciotto pellicole di successo.

La morte del figlio

La vita privata di Terence Hill è stata stravolta da un doloroso lutto vissuto nel 1990. Padre di due figli, Jess nato nel 1969 e Ross adottato quattro anni dopo in Germania, l'attore ha dovuto dire addio al secondogenito, morto in un rocambolesco incidente stradale avvenuto alle porte di Stockbridge in Massachusetts. Il ragazzo aveva solo 16 anni e aveva già intrapreso la carriera di attore, recitando con il padre in "Don Camillo" e "Renegade - Un osso troppo duro". A causa della morte di Ross Terence Hill cadde in una profonda depressione dalla quale uscì solo grazie alla fede e al lavoro. Lo confessò lui stesso sulle pagine di Famiglia Cristiana nel 2001: " Quando succedono queste cose è sempre il silenzio a prendere il sopravvento. Non riesci più a parlare, guardi l'altro figlio e pensi: 'Che cosa gli dico adesso? Io sono disperato, so che anche lui lo è, e a che servirebbe sommare dolore a dolore?'. Così finisce che ci si allontana muti e soli. Poi piano piano il tempo allevia un po' la sofferenza e finalmente si torna a parlare anche di 'quello'. Grazie alla fede, che mi ha sorretto in questi momenti terribili, e al lavoro, senza il quale sarei impazzito ".

Dove vive e cosa fa oggi

Oggi Terence Hill si divide tra l'Umbria e gli Stati Uniti, dove vivono il figlio Jess e il nipote William, con il quale si mostra spesso sui social network. Ad Ameglia in provincia di Terni in uno splendido casolare in collina l'attore ha trovato il luogo ideale dove trascorrere giornate tranquille e godersi la terza età insieme alla moglie.

Sebbene abbia detto addio al set di "Don Matteo" di recente Hill ha fatto sapere di avere siglato un accordo con laper la realizzazione di un documentario ufficiale sulla sua vita. L'occasione perfetta per tornare davanti al grande pubblico dopo l'addio a "Don Matteo".