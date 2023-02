"Ti amo", ma lei non risponde. La verità sulla crisi "social" dei Ferragnez

" È arrabbiata con Fedez si vede dai selfie raga ". Se basta una foto per decretare che c'è crisi, allora i follower dei Ferragnez hanno già capito tutto. Tira una brutta aria tra Fedez e Chiara Ferragni dopo i bacetti che il rapper ha dato a destra e a manca al festival di Saremo (rubando la scena alla consorte). E dai social il "gelo" si percepisce forte. Nessuna foto per celebrare San Valentino e nessuna risposta al cinguettio romantico, che il rapper ha dedicato alla moglie. " Fiero di te. Ti amo ", ha scritto Fedez su Twitter, condividendo il messaggio nelle sue storie Instagram (nel caso la Ferry se lo fosse perso). Ma dall'altra parte nessuna risposta. Aggiornamenti dal web: Chiara continua a scattarsi selfie, Fedez desaparecidos (come il suo tweet).

Quando si smetterà di parlare di Festival? Forse mai finché qualcuno "ci mangia". E allora dopo le conferenze stampa fiume, le dichiarazioni ufficiali, quelle social e triccheballacche ecco spuntare l'intervista a Rosario Fiorello che, per una volta, ha detto le cose come stanno. Le provocazioni stanno a Sanremo, come il cacio sui maccheroni. " Ormai le polemiche dovranno metterle proprio nella scaletta perché Amadeus le attira ". Che stoccatina.