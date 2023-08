"Ti amo", "Ma se non mi ha mai risposto". La figuraccia di Madame con Arisa

Non c'è che dire, Arisa ha trovato il modo di scaldare questo fine agosto uggioso e dalle temperature in picchiata. Con la pubblicazione delle foto in cui si è mostrata completamente nuda sui social network, e l'appello al genere maschile per trovare l'uomo dei suoi sogni, la cantante è finita al centro del chiacchiericcio social, attirando la curiosità del popolo del web ma scatenando anche qualche polemica.

Tra messaggi lusinghieri e qualche critica, l'ultimo post Instagram di Arisa ha attirato l'attenzione anche di molti personaggi famosi, che hanno commentato il suo post come Emma Marrone, Elisabetta Canalis, Milena Miconi, Raimondo Todaro e Madame. Ma il commento di quest'ultima ha fatto decisamente arrabbiare Arisa e lo "scontro" tra le due artiste è stato inevitabile.

Arisa - Madame, cosa è successo su Instagram

Madame ha lasciato un suo personale messaggio sotto al post di Arisa, che nel frattempo ha raggiunto i 500mila like. Un "ti amo" con tanto di cuoricino rosso, che nessuno poteva immaginare scatenasse il battibecco con l'artista. Quel commento lusinghiero, infatti, non è stato gradito da Arisa, che ha svelato la differenza tra social e realtà. " Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare ", ha replicato Rosalba Pippa a Madame. E a quel punto i follower si sono scatenati con ironia e sarcasmo: " Aspe' ma soggetti sanissimi o soggetta sanissima...", "Lei è vip interagisce solo in pubblico", "Dai avrà cambiato numero". E ancora : "Madame fa ghosting a Arisa, muoio", "Dissing o drama comunque si vola! ".

La replica di Madame