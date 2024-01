La foto choc poi la bufera sull'influencer Giulia Nati: cosa è successo

Giulia Nati nella bufera. L’influencer di origini toscane è finita nell’occhio del ciclone dopo aver pubblicato un video sui suoi social che ha scatenato numerose polemiche. Il motivo? L’imprenditrice digitale – che adesso si è trasferita e vive a Milano per lavoro – si è mostrata con una flebo al braccio attaccata ad una serie di borse molto costose, griffate Hermès.

Il video “incriminato”

“I need a new wish”, ovvero “Ho bisogno di un nuovo desiderio”. È questa la didascalia che accompagna il reel pubblicato da Giulia Nati su Instagram. Come anticipato, l’influencer si mostra con una flebo al braccio attaccata a delle lussuose borse di Hermès. Immediata la reazione dei suoi follower, che non hanno perso tempo per esprimere il proprio dissenso circa la mossa social della Nati.

Tra tutti, anche la showgirl ed ex gieffina Carolina Marconi – che di recente ha combattuto contro un tumore ha tuonato: “Da ex paziente oncologico, questa immagine non mi fa ridere, anzi la trovo molto triste”. Poi la Marconi ha aggiunto: “Ti porterei a fare un giro in questi reparti per renderti conto davvero in che condizioni sono queste povere persone poi vediamo come ti senti nel pubblicare una cosa così”.

La reazione dell’influencer

Al commento di Carolina Marconi è arrivata l’immediata replica di Giulia che, dal canto suo, ha risposto: “Ciao Carolina, sai che noi ci sentiamo anche in privato e sai quanto ti stimo come donna per la tua forza. Mia suocera sta vivendo la tua stessa malattia ogni giorno, la sto vivendo in prima persona. Ma questo non c’entra era un video pienamente simpatico. Tutto qui! Ti abbraccio”.

Ad ogni modo, l’ex gieffina non è stata l’unica a criticare la scelta di Giulia, anche altri suoi follower l’hanno criticata definendola di “cattivo gusto”, “pessima” “inappropriata” o “imbarazzante”. A nulla, però, sono serviti questi commenti dal momento che la Nati ha deciso di non rimuovere il post, sostenendo, dunque, l’intenzione ironica.

Chi è Giulia Nati

Giulia Nati è la proprietaria del marchio di Moda N Couture e dell’agenzia, che porta il suo nome. Classe 91, l’imprenditrice digitale è nata a Viareggio; tuttavia, a soli 17 anni ha deciso di stravolgere la sua vita e trasferirsi nella capitale della moda, Milano. Proprio nel capoluogo lombardo ha studiato all’Accademia del lusso, prima di frequentare a Firenze il Polimoda. È lì che ha conosciuto Christian Bruschi, il suo futuro marito, con cui si è fidanzata nel 2017. Nel 2021 il loro amore è stato coronato dalla nascita del loro primo figlio, Hermes. Nel 2023 è nata Kelly.