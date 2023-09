"Hanno trovato qualcosa al fegato". Il nuovo dramma di Carolina Marconi

Da giorni Carolina Marconi era sparita dai social senza più interagire con i suoi follower e la sua assenza aveva alimentato dubbi e timori da parte dei suoi fan. Nelle scorse ore, però, il lungo silenzio social si è interrotto e la modella venezuelana ha parlato dell'ennesimo dramma che sta vivendo: "I risultati sono usciti: mammografia e eco ok, ma nella Tac c'è qualcosa al fegato ".

Una settimana fa l'ex gieffina aveva fatto sapere di essersi sottoposta a un nuovo controllo, un esame di routine per coloro che hanno sconfitto il cancro al seno. " Ho fatto la TAC body. Non vi nego che avevo una paura incredibile, non ci si abitua mai. Anzi, non ho dormito per una settimana, ero molto in ansia ", aveva scritto su Instagram Carolina Marconi condividendo sulla sua pagina la foto dall'ospedale e parlando con positività del suo futuro. Ma quando sono arrivati gli esiti degli esami il mondo le è crollato nuovamente addosso.

Le parole di sconforto di Carolina Marconi

" Non c'è mai pace ", ha detto la modella venezuelana, parlando del suo profondo sconforto per la situazione che deve affrontare. Al momento, infatti, la Marconi è in attesa di risposte su cosa sia quella massa al fegato: " Dovrò fare un'altra risonanza con il contrasto per vedere realmente di cosa si tratta. Due settimane con il punto interrogativo ". Carolina ha rivelato che le parole dell'oncologo l'hanno colpita come una vera e propria doccia fredda: " Ero spaventata. Quando mi ha telefonato il mio oncologo per dirmi che dovevo fare questo controllo non vi dico le mie gambe come tremavano. Sentivo nuovamente il cuore accelerare e in quel momento tutto quello che stavo facendo improvvisamente non aveva più senso. Ho avuto un vero e proprio blackout" . Da qui il silenzio social per riflettere, assimilare la notizia e piangere.

"Volevo solo piangere, ora devo essere forte"