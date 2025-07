"Ti regalerò una Birkin": quanto costa la promessa di Lazza fatta alla madre a San Siro

È stato un concerto indimenticabile per i fan e per lo stesso Lazza, che ha debuttato sul palco di San Siro con uno show potente, ma anche profondamente personale. Il rapper milanese, all’anagrafe Jacopo Lazzarini, ha trasformato il tempio della musica di Milano in un'esplosione di suoni, emozioni e ospiti d’eccezione. Accanto a lui, infatti, sono saliti artisti come Anna, Ghali, Marracash, Laura Pausini, Geolier, solo per citarne alcuni. Ma uno dei momenti più toccanti della serata è arrivato quando Lazza ha voluto celebrare la sua famiglia, portandola sul palco.

Un gesto d’amore verso la mamma

Accanto alla sua compagna, al padre e al figlio, Lazza ha voluto rendere omaggio soprattutto alla madre, protagonista di un momento che ha commosso il pubblico. Con in mano un sacchetto arancione dal marchio inconfondibile, il rapper le ha consegnato un regalo speciale, accompagnato da parole sentite:

"Il regalo non è niente rispetto a ciò che ha sopportato in questi 30 anni ", ha detto con emozione. Il contenuto del sacchetto era una Birkin di Hermès, una delle borse più iconiche e costose al mondo, simbolo di lusso e riconoscenza. Una promessa mantenuta: già nel 2019, nel brano Re Mida, Lazza cantava "Mamma, ti regalerò una Birkin".

Un dono da migliaia (o centinaia di migliaia) di euro

Il prezzo esatto del modello regalato non è stato reso noto, ma le borse Birkin partono da circa 7.000 euro e possono superare anche i 100.000 euro, a seconda di materiali e personalizzazioni. Un gesto che va oltre il valore economico, e che rappresenta un tributo affettuoso e riconoscente verso la donna che lo ha sempre sostenuto.

Con questo concerto, Lazza ha segnato non solo unadella sua carriera artistica, ma anche un momento di intensa umanità eche i fan non dimenticheranno facilmente.