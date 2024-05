Tiziano Ferro risponde a Mara Maionchi: "Ti sono stato sempre grato, perché adesso?"

In un'epoca in cui le notizie si diffondono alla velocità della luce, non si è fatta attendere la risposta di Tiziano Ferro alle "frecciatine" che Mara Maionchi ha lanciato nei suoi confronti durante una lunga intervista alla trasmissione Belve con la produttrice discografica che ha accusato il cantante di non aver avuto la giusta riconoscenza per essere stato lanciato nel mondo musicale arrivando poi fin sulla cresta dell'onda.

La replica di Tiziano Ferro

In alcune "Storie" pubblicate sul proprio account Instagram, Ferro inizia la sua "difesa" sottolineando la gratitudine che avrebbe dimostrato alla Maionchi tantissime volte. " La prima cosa che ho insegnato ai miei bimbi è dire grazie, la seconda è dire scusa. Ti sono sempre stato grato, te l'ho dimostrato un milione di volte durante un milione di occasioni quindi mi chiedo: perché questo? Perché adesso? ". Prima dell'intervista integrale di Mara Maionchi andata in onda nella serata di ieri, sui social si erano diffuse le frasi salienti con le dichiarazioni sul cantante di Latina. " Io e mio marito lo abbiamo aiutato a essere quello che alla fine in parte è, ma questo non è importante. Non è d'obbligo avere della riconoscenza ".

"Ti avrei ringraziato ancora"

Esponendo il suo pensiero, Tiziano Ferro ha raccontato al pubblico di aver incontrato la Maionchi tantissime volte tra studi televisivi, camerini e concerti abbracciandosi a ogni occasione e sorridendo per quanto di bello accaduto in passato: l'artista non lo ha detto ma è come se fosse stato un fulmine a ciel sereno. " Se davvero era questo ciò che pensavi, perché non me l'hai mai detto durante una di queste occasioni? Ti avrei tranquillizzata, mi sarei scusato e ti avrei ringraziata ancora, come sempre e senza problema ". Il cantante spiega di non aspettarsi di trovare " circa 55mila voci " digitando in Rete " Tiziano Ferro Mara Maionchi" . Nonostante l'attacco, si è dimostrato molto sereno sottolineando la stima che nutre nei confronti della produttrice discografica.

" Potrei postare la miriade di interviste nelle quali ti ho celebrata, i ringraziamenti nel booklet dei miei album nei quali eri in prima linea nei ringraziamenti, il nostro scherzo telefonico, una serie infinita tra citazioni nel mio libro o nel web - in tutte le lingue del mondo, perché ho parlato di te e Alberto in tanti posti del globo ".

L'abbraccio nel video