Tim Burton: tutti gli amori del regista tra cinema e vita privata

Tim Burton torna single. Il visionario regista di Hollywood e la diva italiana Monica Bellucci si sono detti addio dopo due anni di relazione. La notizia è arrivata il 19 settembre 2025, senza scandali o recriminazioni: solo un comunicato sobrio e rispettoso, in pieno stile Burton, che parla di “fine di un percorso condiviso” e della volontà di restare in buoni rapporti.

Una chiusura elegante per una storia che aveva fatto sognare fan e giornali di tutto il mondo, unendo il fascino mediterraneo e sofisticato di Monica alla sensibilità dark e surreale del regista de Il mistero di Sleepy Hollow e Edward mani di forbice.

Il cuore gotico di Tim Burton

Non è la prima volta che la vita sentimentale di Tim Burton finisce sotto i riflettori. Il regista, oltre a essere uno dei creativi più riconoscibili del cinema contemporaneo, ha sempre avuto un debole per le muse dal volto cinematografico.

Gli amori del passato

Il suo primo matrimonio risale al 1987, con la pittrice tedesca Lena Gieseke, conosciuta durante la lavorazione di Batman. Un’unione breve, terminata nel 1991, ma rimasta priva di scandali.

Subito dopo, Burton si legò all’attrice e modella Lisa Marie, che fu sua compagna e musa per un decennio. Recitò in diversi suoi film, da Ed Wood a Sleepy Hollow. La rottura, però, fu tutt’altro che pacifica: Lisa Marie dichiarò di aver scoperto il tradimento con Helena Bonham Carter e di aver chiuso immediatamente la relazione.

Helena Bonham Carter è stata la compagna più iconica del regista. Si incontrarono nel 2001 sul set de Il pianeta delle scimmie e rimasero insieme per oltre 13 anni, dando vita a una delle coppie più amate e stravaganti di Hollywood. Abitavano in due case separate ma comunicanti e hanno cresciuto insieme i loro due figli. La separazione, annunciata nel 2014, ha fatto epoca.

La storia con Monica Bellucci

Nel 2022, Burton torna al centro delle cronache rosa con Monica Bellucci, attrice simbolo del cinema italiano ed europeo. I due si conobbero durante il Festival Lumière di Lione, complice una passione comune per il cinema d’autore. L’ufficializzazione della relazione avvenne nel 2023, con red carpet mano nella mano, interviste romantiche e sguardi complici che fecero il giro del mondo.

Una favola contemporanea che univa due mondi diversi ma compatibili: l’estetica gotica di Burton e l’eleganza classica di Bellucci. Dopo due anni di amore, però, le loro strade si separano, senza clamori, lasciando spazio solo al rispetto reciproco.

La fine di un capitolo

Nessun dramma, nessuna dichiarazione velenosa: Tim Burton e Monica Bellucci chiudono un capitolo della loro vita

con discrezione e maturità. E mentre i fan si interrogano su chi sarà la prossima musa del regista, una cosa è certa: anche fuori dallo schermo, Burton continua a scrivere storie