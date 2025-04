La primogenita di Tom Hanks racconta l'infanzia tra escrementi e mancanza di cibo

Ascolta ora 00:00 00:00

Tom Hanks è senza dubbio uno degli attori più amati del panorama cinematografico contemporaneo. Questo grazie a ruoli diventati iconici, come quello di Forrest Gump, ma anche per una personalità e una vita pubblica sempre molto positiva e "alla mano", che ha dato al pubblico la sensazione che il protagonista di Cast Away fosse una persona buona e pulita. In questi giorni, però, la vita di Tom Hanks e della sua famiglia sono al centro del gossip a causa della figlia maggiore dell'attore. Elizabeth Anne Hanks, scrittrice e giornalista, in questi giorni sta lanciando il suo libro autobiografico dal titolo The 10: A Memoir of family and the Open Road, in cui, come si legge su Entertainment Online, racconta un'infanzia fatta di abbandono e difficoltà a causa delle condizioni di salute della madre Susan Dillingham.

La donna conobbe Tom Hanks negli anni Settanta, quando entrambi erano studenti di recitazione all'università di Sacramento. Poco dopo essersi conosciuti, i due convolarono a giuste nozze nel 1978. I due hanno avuto due figli: nel 1977 nacque Colin Hanks - che gli spettatori più grandi ricorderanno soprattutto per la sua partecipazione alla serie cult Roswell - e nel 1982 la già citata Elizabeth Anne. Tom Hanks e Susan Dillingham hanno anche collaborato nella sitcom Bosom Buddies. Nel 1985 però il matrimonio finisce: i due si separarono e ufficializzarono il divorzio nel 1988, lo stesso anno in cui Tom Hanks si sposò con la sua attuale compagna, l'attrice Rita Wilson. Proprio la separazione tra l'attore e Susan Dillingham sarebbe stato l'inizio dell'incubo per Elizabeth e suo fratello Colin. Secondo la scrittrice, infatti, la madre, che era un'alcolizzata e soffriva di vari disturbi, trasferì la famiglia in un'altra città senza avvisare l'ex marito ed Elizabeth ricorda di essere cresciuta in una casa dove non c'era mai abbastanza cibo e che dai 5 ai 14 anni visse anni "pieni di confusione, violenza e privazioni". La donna ricorda come "il giardino si riempì di escrementi, al punto che non potevi camminare e la casa puzzava sempre di fumo."

Elizabeth Hanks ricorda il momento in cui la sua vita cambiò di nuovo e racconta: "Una notte la sua violenza emotiva divenne fisica e, di conseguenza, decisi di trasferirmi a Los Angeles, proprio nel bel mezzo della seconda media". Da quel momento, Elizabeth andò a vivere con suo padre e la sua matrigna, insieme ai suoi fratellastri Chet e Truman, visitando la madre biologica - morta poi nel 2002 a causa di un cancro ai polmoni - solo nei weekend e durante l'estate. Secondo Elizabeth, sua madre era affetta da un disturbo bipolare mai diagnisticato che ha cooperato a rendere abusiva l'infanzia della bambina. Non appena saputa la verità sulle condizioni in cui imperversava la figlia, grazie anche alle confidenze che Elizabeth fece al fratello maggiore Colin, Tom Hanks si prodigò per cambiare l'accordo sulla custodia e, in un'intervista con Vanity Fair, Elizabeth ha sottolineato come il padre - molto geloso della sua vita privata - le abbia dato il suo completo supporto quando gli ha confidato di voler raccontare la propria storia in un libro da pubblicare. La scrittrice ha infatti spiegato: "Fin dall'inizio, [mio padre] ha sostenuto The 10. Che si trattasse di scambiare auto con me, di aiutarmi a scegliere l'attrezzatura da campeggio o di essere il primo lettore.

La conversazione che abbiamo avuto dopo che aveva letto una delle prime bozze era esattamente quella di cui avevo bisogno: che avevo descritto mia madre in modo accurato e cosa significava amarla e temerla allo stesso tempo."