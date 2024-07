La verità di Tony Effe sulla Ferragni, la fede (persa) di Tamberi, Hunziker e Angiolini

Ascolta ora 00:00 00:00

Settimana caldissima per temperature e gossip. C'è chi smentisce flirt (Tony Effe), chi sembra pronto a vivere un ritorno di fiamma (Michelle Hunziker), chi fa gesti eclatanti per chiedere scusa alla moglie (Tamberi) e chi annuncia il fidanzamento (Angela Nasti).

Hunziker - Angiolini, ritorno di fiamma? Le foto insieme scatenano il web

Due anni dopo l'addio Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono tornati a mostrarsi insieme per le vie di Milano. Incontro casuale o ritorno di fiamma? La risposta non c'è, ma la rivista Vero li ha pizzicati insieme per le vie del centro milanese sorridenti e felici. Nelle foto la coppia appare in sintonia ma i paparazzi non hanno immortalato nessun gesto di complicità né tanto meno effusioni tra Michelle e Giovanni. Eppure, le foto hanno infiammato il web e subito sui social i fan della conduttrice hanno pensato a un romantico ritorno di fiamma. Del resto, il chirurgo - ospite di "Ciao Maschio" pochi mesi fa - aveva dichiarato: "La relazione può finire, ma il sentimento no. Insieme siamo stati benissimo". Michelle avrà voluto dargli una seconda opportunità?

Tony Effe e la verità su Chiara Ferragni: "Solo amici, sono un principe"

Alla fine, Tony Effe ha messo un punto al gossip dell'estate che vedeva protagonisti lui e Chiara Ferragni e di riflesso Fedez. Intervistato dal Corriere della Sera, il rapper romano ha chiarito che con la Ferragni non c'è alcuna tresca: "È solo un'amica e con Fedez non si è rotto nessun rapporto". Tony Effe ha detto di essere l'opposto di un bad boy ("più un principe, sono un buono") e di non avere un flirt in corso neppure con Giulia De Lellis con la quale era stato paparazzato poche settimane fa: "Anche lei è un'amica. Al momento non sono innamorato, lo sono stato. Arriverà, sto bene da solo, mi concentro sul lavoro". E a giudicare dall'andamento della hit "Sesso e Samba" (in coppia con Gaia) il lavoro va decisamente meglio dell'amore.

Le scuse di Tamberi alla moglie per la fede persa: "Butta anche la tua e risposiamoci"

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi non ha portato fortuna al campione di salto in alto Gianmarco Tamberi almeno dal punto di vista personale. Già, perché lo sportivo ha perso la fede nuziale nella Senna mentre teneva in alto il tricolore e ha raccontato l'accaduto su Instagram: "L'ho sentita sfilarsi, l'ho vista volare.... l'ho seguita con lo sguardo fino ad averla vista rimbalzare dentro la barca e poi nell'acqua". Ma per farsi perdonare dalla moglie, Chiara Bontempi, le ha fatto una surreale proposta sempre via social: "Penso che possa esserci un enorme lato poetico dietro al misfatto di ieri e se tu vorrai lanceremo anche la tua in quel fiume così che loro staranno per sempre insieme e noi avremo una scusa in più per, come mi hai sempre chiesto, rinnovare le promesse e sposarci di nuovo". Come andrà lo scopriremo probabilmente a fine Olimpiadi, nel frattempo la speranza è che Gimbo, perso "un oro", ne porti a casa uno ben più pesante.

Angela Nasti e Gianluca Scamacca, la foto social conferma la relazione

Dopo settimane di voci e indiscrezioni una nuova coppia è uscita allo scoperto. Si tratta di Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne nonché sorella di Chiara Nasti, e Gianluca Scamacca, attaccante dell'Atalanta e della Nazionale. I due si frequentano da tempo ma solo nelle scorse ora hanno deciso di ufficializzare la relazione pubblicando alcune foto insieme su Instagram. "Il mio sole", ha scritto l'influencer napoletana, condividendo con i suoi follower le prime romantiche immagini con Scamacca. E gli haters si sono scatenati: "Guarda caso un calciatore", "La scuderia Nasti non sbaglia un colpo! A breve gravida e via", "Il suo bancomat".

Sfottò e insinuazioni alle quali Angela Nasti non ha replicato ma Chiara Nasti, la sorella, sì: "Guarda te! Vai a fare i servizi fotografici, aspirante non so cosa e semmai ci racconti anche la storia che dovevi fare il calciatore ma poi non hai potuto perché ti sei rotto. Un classicone". Della serie, non toccate mia sorella.