"I social non sono la vita reale". Lo sfogo di Cecilia Rodriguez

Nessuna crisi alle spalle e neppure all'orizzonte per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia nata nella casa del Grande Fratello fila d'amore e d'accordo a dispetto delle voci circolate negli scorsi giorni. Da tempo, infatti, si vociferava di una crisi tra il trentino e la showgirl argentina, ma a smentire la rottura è stata Cecilia, che sui social si è sfogata sui tanti pettegolezzi circolati attorno a lei e Moser.

" Sono settimane che mi mandate messaggi ai quali non so più cosa rispondere. Mi dite: 'Cecilia sono triste per te', 'Cecilia che ti succede', 'Sei sola, Ignazio non c'è'. E io cosa vi devo rispondere?" , ha esordito nelle storie del suo account Instagram la sorella di Belen, parlando apertamente delle tante voci di crisi circolate solo per il fatto di non essere più apparsi insieme sul web.

I dubbi del web

A scatenare i rumor, infatti, è stata l'assenza social della coppia. L'ultimo post condiviso da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez risaliva a cinque giorni fa e nel contenuto l'argentina riservava parole speciali per il compagno: "È così che voglio svegliarmi tutti giorni da quando ti ho conosciuto". Eppure, i fan hanno pensato che tra i due ci fosse una crisi solo per il fatto di non essersi più mostrati insieme su Instagram. Stanca delle domande e delle insinuazioni sulla sua vita privata, Cecilia ha deciso di parlare apertamente ai suoi follower con alcune storie pubblicate sul suo profilo.

Lo sfogo di Cecilia Rodriguez