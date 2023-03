Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, slitta ancora la data delle nozze

Era novembre del 2022 quando Cecilia Rodriguez, dopo aver ricevuto un anello durante un weekend romantico, aveva detto "sì" all'ex ciclista Ignazio Moser, eppure ad oggi, a distanza di più di un anno, i due non sono ancora convolati a nozze. Infatti, se in un primo momento si sarebbero dovuti sposare nel mese di agosto, successivamente, la data del matrimonio era slittata ad ottobre; adesso, però, le nozze sembrerebbero essere state spostate ulteriormente a data da destinarsi.

Il motivo del rimando

Ad annunciare il rinvio del matrimonio è stata proprio la showgirl stessa, infatti nel rispondere ad alcune domande da parte dei suoi follower su Instagram ha dichiarato che il motivo del rimando sarebbe legato proprio a dei problemi organizzativi che riguarderebbero la lista degli invitati; in particolare la zia delle Rodriguez per dei problemi lavorativi non potrebbe essere presente il giorno del matrimonio. Queste le parole di Cecilia: “Ci sono dei problemi perché mia zia, che ben conoscete, come la chiamiamo noi la zia loquita non potrà venire ad ottobre per questioni di lavoro. Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita e quindi niente più avanti. Non vi preoccupate, non siate così ansiosi, che tanto lo vorrete a sapere. Non lo so io, volete che ve la dica a voi?”

La smentita della crisi

A quanto pare, dunque, non vi sarebbe aria di crisi tra la bella Rodriguez ed Ignazio, tanto che lei stessa ha smentito le voci di una probabile crisi con l'ex ciclista inquadrandolo nelle stories per rispondere a chi le domandava se si sentisse fortunata.

Tuttavia, però, a non essere proprio convinto di questo matrimonio sembrerebbe proprio il padre di Ignazio, Francesco Moser, che, in un’intervista al Corriere della Sera ha così commentato la probabilità delle nozze del figlio: “Hanno detto che si sposano quest’anno, ma ci credo quando lo vedo. Avevano detto agosto, ma da agosto a ottobre c’è la vendemmia”.

Il compleanno di Cecilia

I due, ad ogni modo, sembrerebbero più innamorati che mai, basti pensare ai festeggiamenti di compleanno di Cechu che, proprio pochi giorni fa, il 18 marzo, ha compiuto 33 anni. Al party che si è tenuto sul Lago di Como, infatti, oltre che la sorella Belen ed ai figli, il fratello Jeremias con la fidanzata ed i genitori Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, era presente anche il fidanzato Ignazio proprio come si vede da un video postato su Instagram in cui la showgirl spegne le candeline tra le braccia del suo compagno ed i familiari in sottofondo le cantano “Cumpleanos Feliz”