"Tornerà nel sequel dei Pirati dei Caraibi". La Disney riabilita Johnny Depp

La notizia sembra essere più di un semplice rumor. Secondo il tabloid inglese "The Sun" Johnny Depp sarebbe pronto a vestire i panni di Jack Sparrow per la sesta volta nella sua carriera. A causa delle accuse dell'ex moglie, Amber Hard, di violenza domestica l'attore era rimasto senza lavoro a Hollywood negli ultimi anni. Ma la vittoria nel processo, che lo vedeva contrapposto all'ex compagna, lo ha riabilitato e ora la produzione cinematografica della popolare saga lo ha rivoluto nel cast.

Il sesto capitolo dei Pirati

A vent'anni esatti dall'uscita del primo film della saga - "La maledizione della prima luna" - la Disney sarebbe pronta a mettere in produzione la sesta pellicola. " Tutto è nelle fasi iniziali e non c'è ancora nessun regista associato al progetto ", riferisce The Sun anticipando il titolo del sequel "A Day At The Sea". Ma intanto c'è il nome del produttore esecutivo, Bruce Hendricks, che ha già lavorato ai primi tre film e c'è anche una data di inizio riprese, fissata per febbraio 2023. " Tutti gli altri dettagli vengono tenuti sotto chiave. L'intero progetto è avvolto nel segreto e la Disney vuole tenere tutto nascosto nel miglior modo possibile " spiega ancora il quotidiano inglese, ma la notizia più importante è trapelata.

Il ritorno di Johnny Depp

Nel cast ci sarà anche Johnny Depp. Le conferme mancano, ma l'indiscrezione è di quelle fondate, riferisce The Sun: " Johnny tornerà nei panni del capitano Jack Sparrow e le riprese inizieranno all'inizio di febbraio in un luogo top secret nel Regno Unito ". Un ritorno eclatante a cinque anni dall'uscita dell'ultima pellicola della saga "Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar". Il nome di Depp compare nell'elenco degli artisti e del personale tecnico chiamato a partecipare alle prime riprese e l'attore, dopo la vittoria del processo contro la ex moglie, sarebbe felice di tornare a vestire i panni del condottiero ubriacone della Perla Nera.