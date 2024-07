"Torno a Buenos Aires...". Wanda Nara lascia l'Italia dopo la separazione da Icardi

Ascolta ora 00:00 00:00

Cambio vita, cambio casa. È tempo di grandi novità per Wanda Nara che dopo l’annuncio della separazione da Mauro Icardi, è pronta a lasciare l’Italia per andare a vivere nella sua casa di Buenos Aires, in Argentina. Una decisione che segna un cambiamento radicale per la showgirl che, dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle, vuole dedicarsi solamente ai suoi figli, lasciando alle spalle le questione di cuore.

La decisione di Wanda Nara

Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata proprio Wanda Nara a chiedere la separazione dal marito, proprio come era accaduto nella loro prima rottura, nel 2021. Adesso, rispondendo ad alcune domande su Instagram, la showgirl ha fatto sapere che lascerà presto l’Italia per tornare nella sua casa di Buenos Aires, in Argentina, proprio il paese in cui è nata e cresciuta. Insomma, Wanda, dopo la separazione dal calciatore sembra voler inaugurare un nuovo capitolo della sua vita; probabilmente, stanca del continuo tira e molla, vuole concentrarsi soltanto sui suoi figli. “I miei figli sono felici e anche io mi sveglio così”, ha scritto sul suo profilo Instagram. Poi, la rivelazione: “Andrò a vivere nella mia casa di Buenos Aires. Non ho voglia di conoscere nessuno al momento perché ho tanto lavoro e sono focalizzata sul mio di cuore”. Parole che non lascerebbero spazio a dubbi: Wanda è più decisa che mai a voltare pagina.

La separazione da Mauro Icardi

Era stata proprio Wanda ad annunciare la separazione dal calciatore del Galatasaray, attraverso un messaggio inviato al programma argentino Pomeriggio America: “Sono separata, per motivi personali e di salute ho provato ancora una volta”, aveva chiarito l’ex conduttrice di Masterchef, prima di aggiungere che a breve avrebbe fornito ulteriori spiegazioni. La crisi con “Maurito” aveva preso avvio nel 2021 con la scoperta di un tradimento, poi, la coppia era riuscita a trovare un equilibrio, poco prima che Wanda Nara scoprisse di essersi ammalata di leucemia mieloide cronica.

A confermare la rottura di Icardi e Wanda, l’avvocato della showgirl argentina, Ana Rosenfeld che, raggiunta da TeleShow, ha commentato: “Lo ha già detto lei. È separata. Il divorzio non è stato ancora firmato”. Adesso, per Wanda, è tempo di dedicarsi ai 5 figli e al lavoro, considerando che a breve in Argentina inizieranno le riprese di Bake Off.