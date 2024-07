Wanda Nara e Mauro Icardi, è finita (di nuovo). La conferma: "Siamo separati"

Ascolta ora 00:00 00:00

Le foto insieme Icardi sono ancora ben visibili sulla sua pagina Instagram, ma l'amore traWanda Nara e il suo Maurito sarebbe finito. Il condizionale rimane d'obbligo - visti i trascorsi della coppia e i numerosi tira e molla - ma a giudicare dalle ultime dichiarazioni rilasciate da Wanda Nara - e persino dal suo avvocato - il matrimonio con il calciatore argentino sembra essere definitivamente naufragato e i due vivrebbero già da separati.

La notizia è iniziata a circolare nelle scorse ore, cioè quando il sito sudamericano Caras ha diffuso l'indiscrezione sull'addio tra Mauro Icardi e Wanda. "Sono stati visti e fotografati nell'hotel Chateau Libertador mentre parlavano con toni pochi amichevoli e Wanda era in lacrime", ha riferito il portale argentino. Da quel momento sui canali social dell'argentina si sono susseguiti una serie di contenuti senza Mauro: una foto con l'emoji del cuore infranto e un'altra immagine di L-Gante, il rapper con il quale si era vociferato avesse avuto un flirt due anni fa.

La conferma dell'avvocato, le parole di Wanda

Mentre sul web la notizia dell'ennesima rottura tra Icardi e Wanda si diffondeva a macchia d'olio, l'avvocato della coppia, Ana Rosenberg, ha confermato il momento difficile: "Stanno vivendo una crisi, una delle tante". Ma il legale ha assicurato che nessuno dei due ha ancora firmato i documenti di divorzio. A seguito delle dichiarazioni del suo legale, Wanda Nara ha deciso di rompere il silenzio e attraverso il programma televisivo di Luis Ventura su Telefè ha spiegato che la separazione è in atto: "Sono separata ma per motivi personali e di salute ho provato ancora una volta". Poi Wanda ha aggiunto che presto parlerà apertamente della fine dell'amore con Maurito:"Lasciate parlare tutti, perché parlo per ultima. Lasciate parlare e lascerò per ultimo quello di cui non ho mai parlato", avrebbe confessato l'argentina a Ventura.

Gli ultimi quattro anni di tira e molla

La coppia, sposata da dieci anni, sembrava avere superato la più brutta delle crisi, quella cominciata con il tradimento di Icardi con Eugenia "La China" Suarez. La vicenda era finita alla mercè dei gossip a seguito dello sfogo di Wanda su Instagram, dove aveva definito La China una rovina famiglie. Poi, dopo mesi di tira e molla, Wanda e Maurito si erano dati una seconda possibilità con un viaggio alle Maldive, salvo dirsi addio nuovamente alla fine del 2022. La scoperta della malattia della showgirl argentina, che a luglio 2023 ha rivelato di avere la leucemia, sembrava averli riuniti definitivamente e lo scorso autunno, quando Wanda ha partecipato a Ballando con le stelle - vincendo l'edizione - l'amore con Maurito sembra essere forte.

Di recente Wanda aveva addirittura dedicato al marito il nuovo singolo "Amor verdadero". A quanto pare, però, né la malattia né gesti plateali sono riusciti a fare superare ai due argentini le incomprensioni, che sarebbero alla base dell'ultimo addio.