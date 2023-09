"La tua bellezza...". La dedica di Totti a Noemi

L'estate di Francesco Totti e Noemi Bocchi prosegue negli Emirati Arabi. Dopo la romantica fuga d'amore in Madagascar, il Pupone e la nuova compagna sono volati a Abu Dhabi per alcuni impegni di lavoro dell'ex capitano giallorosso e in Medio Oriente i due hanno avuto modo di festeggiare il 35esimo compleanno della romana. Il secondo trascorso assieme dopo la separazione tra Totti e Ilary Blasi avvenuta nel luglio 2022 e sul web non potevano mancare foto e video dei festeggiamenti con tanto di romantica dedicata di Francesco alla sua Noemi.

Totti e Noemi ad Abu Dhabi

Nelle immagini, che Noemi Bocchi ha pubblicato sul suo profilo Instagram, si vedono Totti e Noemi insieme al ristorante, l'uno vicino all'altra, mentre la romana è in attesa di spegnere le candeline. La coppia scherza e mostra una grande complicità davanti alle fotocamere e gli occhi del Pupone sono tutti per la sua compagna. Son dall'inizio della loro relazione l'ex capitano della Roma non si è mai esposto troppo sui social network, cercando di mantenere privata la loro storia. Ma in occasione del compleanno della fidanzata Totti ha deciso di fare un’accezione, mostrando un lato decisamente più romantico, pubblicando un video con un sottofondo musicale dedicato proprio a Noemi: la canzone di Francesco Renga "La tua bellezza". Un gesto d'amore che ha ricordato i tempi in cui Totti e Ilary si scambiavano messaggi d'amore sui social, ma che oggi sono solo una reminiscenza del passato.

Il ritorno a Roma e il processo

Il compleanno non è stata l'unica occasione di condivisione per Francesco e Noemi. Dopo il party ad Abu Dhabi, i due romani si sono goduti un po' di relax sulle spiagge mediorientali tra sole e bagni in mare e non hanno perso l'occasione di condividere con i loro follower un'immagine di quegli attimi. Uno scatto sexy, nel quale si sono mostrati in costume nelle limpide acque degli Emirati Arabi in barba al gossip e ai pettegolezzi. Per quelli c'è ancora tempo, visto che l'ex calciatore dovrà presto tornare in tribunale per la nuova udienza di divorzio. Entro fine mese si terrà, infatti, un nuovo round giudiziario con Ilary e pare che Noemi Bocchi sia stata chiamata a testimoniare per dissipare i dubbi su come è nata la relazione con Totti e se c'è stato, dunque, un tradimento in seno al matrimonio. In ballo c'è l'addebito processuale.