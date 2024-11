Totti e Noemi scacciano la crisi, Wanda torna da L-Gante, Belen e le confessioni sui suoi ex

Ascolta ora 00:00 00:00

Domenica, tempo di gossip e quelli più virali della settimana. C'è chi sembra avere superato una crisi (Totti e Noemi), chi si è fatta sorprendere a baciare il suo nuovo fidanzato (Bianca Guaccero), chi ha svelato i segreti legati ai suoi rx (Belen Rodriguez) e chi ha cambiato partner (Wanda Nara).

Totti e Noemi, dopo lo scandalo Jacobelli torna il sereno

Crisi superata (se mai c'è stata) tra Totti e Noemi. Il settimanale Chi ha paparazzato la coppia la sera di Halloween e la coppia è apparsa molto affiatata. Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno accompagnato i figli di lei a una festa poi sono andati a cena con alcuni amici. Dalle foto, piene di sorrisi e divertimento, non si intravedono segnali di crisi, segno che il gossip sul presunto flirt con Marialuisa Jacobelli non ha scalfito la relazione tra l'ex capitano giallorosso e la sua attuale compagna. "Anche parlando con chi li conosce bene pare che l'intesa sia quella di sempre, la stessa di questi quasi tre anni insieme" , prosegue la rivista. Eppure, al rientro da Miami, dove la coppia è volata subito dopo lo scoppio dello scandalo Jacobelli, i musi lunghi e la reazione stizzita del Pupone aveva fatto pensare che i famiglia tirasse una brutta aria.

Bianca Guaccero, è amore con Pernice: la foto del bacio

Bianca Guaccero ha ritrovato l'amore. Dopo la fine del matrimonio con il regista Dario Acocella, al quale è stata legata dal 2013 al 2017, l'attrice si era tenuta alla larga da nuove relazioni sentimentali. Ma l'avventura a Ballando con le stelle le ha messo di fronte Giovanni Pernice, il suo insegnante di ballo, e la scintilla è scoppiata tra una prova e una diretta. I due hanno provato a mantenere privata la relazione nata nella sala prove degli studi Rai, ma i paparazzi li hanno sorpresi in atteggiamenti inequivocabili dopo una notte trascorsa insieme. " Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono nel parcheggio sotto casa dell'attrice e si scambiano un bacio pensando di non essere visti", ma i fotografi di Chi non si sono lasciati sfuggire l'occasione di documentare l'inizio di una nuova storia d'amore.

Icardi si rompe e Wanda torna con il rapper L-Gante

Dopo le ultime foto condivise su Instagram da Mauro Icardi e Wanda Nara, che parlavano di un ritorno di fiamma, i fan ci avevano sperato. L'ultimo gossip che riguarda l'argentina e il rapper L-Gante, invece, ha rimesso tutto in discussione. Già, perché mentre Maurito soffre per l'infortunio al ginocchio (rottura del crociato destro), che lo terrà lontano dal terreno di gioco per qualche mese, Wanda sembra essersi riavvicinata al giovane rapper con il quale ebbe (pare) un flirt lo scorso anno. La stampa sudamericana riporta che la showgirl e L-Gante si sarebbero scambiati parole d'amore durante una diretta Instagram e l'ultima foto condivisa da Wanda Nara e dal rapper sui rispettivi profili Instagram lo confermerebbe. Nello scatto i due si abbracciano e a suggellare l'unione c'è un emoji a forma di cuore. Nei video successivi si vede l'argentina in camera da letto con L-Gante seminudo con un ferro da stiro in mano. Le immagini hanno fatto scalpore tra i fan, che ora temono che l'addio con Icardi sia definitivo. Mai dire mai.

Belen Rodriguez, le confessioni segrete sui suoi ex

Il 20 novembre in prima serata su Real Time Belen Rodriguez condurrà "Amore alla prova, la crisi del settimo anno". La seconda stagione del programma segna il ritorno in tv della showgirl argentina che mancava dal piccolo schermo da diverso tempo. Il promo della trasmissione sta circolando da ore in rete e a colpire sono soprattutto le confessioni fatte da Belen sui suoi ex e i gesti che hanno compiuto per conquistarla: "Mi hanno scritto poesie e c'è chi ha cantato serenate, c'è chi ha dormito fuori dalla porta sopra il tappetino per una notte intera e c'è anche qualcuno che ha giurato di aspettarmi per tutta la vita. Nessuno, però, è mai stato così coraggioso da affrontare una prova d'amore così grande ".

Individuare chi - tra Stefano De Martino, Andrea Iannone, Fabrizio Corona, Marco Borriello e gli altri - ha fatto cosa è impossibile, anche perché l'argentina non ha fatto nomi. Ai lettori lasciamo il divertimento di accoppiare chi e cosa.