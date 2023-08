Totti e Noemi soli soletti in Sudafrica, Parietti in love, Mahmood e Aurora Ramazzotti nudi

Fine settimana uguale tempo di gossip estivi. Molti vip hanno lasciato il Bel Paese per godersi le vacanze in terre lontane (vedi Totti), altri si sono proprio lasciati dopo pochi mesi di matrimonio mentre altri ancora si sono divertiti a stuzzicare i propri follower con foto hot pubblicate sui social.

Noemi Bocchi e Totti in Sudafrica

Fuga di Ferragosto e d'amore per Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppietta è volata in Sudafrica per un viaggio romantico senza figli al seguito ma a molti non è sfuggito il dettaglio legato a Ilary. Giusto un anno fa, la Blasi era volata in Tanzania per un safari che sanciva l'addio definitivo a Totti. Oggi sono il Pupone e la nuova fiamma a scegliere l'Africa per fuggire da tutti e tutti e cosa fanno di sera, quando il sole cala nella Savana? Giocano a carte e bevono buon vino a giudicare dalle foto pubblicate dalla Bocchi sul suo canale Instagram. O almeno è quello che vogliono far credere ai loro fan. Contenti loro.

Sam Asghari e Britney Spears, l'addio social

Che il matrimonio fosse arrivato al capolinea era risaputo, ma solo oggi Sam Asghari ha rotto il silenzio pubblicando una breve nota su Instagram e annunciando il divorzio. Così, mentre Britney Spears tace (e parla di acquistare cavalli?!) il modello ha affidato ai social le sue parole sulla rottura. " Dopo 6 anni di amore e impegno reciproco, io e mia moglie abbiamo deciso di terminare il nostro viaggio insieme", ha scritto Sam, aggiungendo laconico: "Succede". Poi ha chiesto ai media di essere "gentili e premurosi" sulla vicenda, perché chiedere "privacy sembra ridicolo ". Una nota stampa così non si era mai vista. Unico.

Alba Parietti pazza d'amore per Adami

La storia d'amore tra Alba Parietti e il manager Fabio Adami prosegue ormai da tempo. La coppia è inseparabile, ma soprattutto la showgirl non perde occasione per sbandiera ai quattro venti tutto il suo amore per il bel Fabio, incontrato su un treno per caso e mai più lasciato. E così sui social si moltiplicano le foto dei due e i messaggi d'amore che Alba gli dedica: " E non ci lasceremo mai", "Sei la prigione senza sbarre da cui non voglio uscire mai", "Tutto è bello con te anche una giornata in montagna sotto la pioggia" . E così via. Tanto che i fan l'hanno persino criticata: " A sessant'anni vuole ancora fare la trentenne e sventola sempre le sue effusioni amorose?? E basta!!!! Non se ne può più, neanche fosse l'unica ad avere un uomo" . Che simpaticoni questi follower.

Nudi in vacanza: Mahmood e Aurora Ramazzotti

Se si fossero chiamati per mettersi d'accordo non ci sarebbero riusciti e invece Aurora Ramazzotti e Mahmood si sono trovati a condividere su Instagram una foto molto simile nelle stesse ore. Il mood: la nudità. Prima è stata la volta di Aurora Ramazzotti, che ha pubblicato una foto di sé nuda mentre si fa la doccia nel giardino della sua casa vacanze in Sardegna. Poi è stata la volta del cantante Mahmood, che ha deciso di infiammare il web, mostrando il suo lato b in occasione di un bagno di mezzanotte in un luogo non ben definito. Cosa non si fa per far parlare di sé.