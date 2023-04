“Totti? Quando vuole...”. Arriva il tapiro d’oro per Ilary Blasi dopo la gaffe sui normodotati

Questa sera su Canale 5 assisteremo alla consegna del tapiro d’oro ad Ilary Blasi. Si tratta dell’ottavo tapiro in carriera per la conduttrice dell’Isola dei Famosi, che tornerà proprio questa sera in prima serata con una seconda puntata. Motivo della consegna del famosissimo simbolo di Striscia, la gaffe sui “normodotati” fatta dalla conduttrice proprio nel corso della prima puntata dello show honduregno. Naturalmente, non poteva mancare anche un riferimento alla recente lite con l’ex marito Francesco Totti e anche qualche battuta sul nuovo compagno Bastian Muller.

L’ottavo tapiro per Ilary Blasi

Sappiamo quanto Ilary Blasi sia famosa per le sue uscite durante la conduzione del reality di cui è al timone da ormai tre anni, ma nessuno poteva immaginare che la prima gaffe arrivasse proprio alla prima puntata. Infatti, nel corso della diretta, l’ex letterina di Passaparola ha esclamato: "A me i normodotati non piacciono", salvo poi – tra le risate – correggersi immediatamente - "No, non i normodotati… i normotipo!". Naturalmente l’immediata correzione non le è bastata e, così, la conduttrice capitolina è tornata ad “attapirarsi” con Valerio Staffelli che, nella puntata dello show dell’irriverenza di Canale 5, questa sera le consegnerà il suo ottavo tapiro. "Ma diciamoci la verità, a chi è che piacciono i normodotati?", ha replicato Ilary Blasi dopo essere stata raggiunta da Staffelli.

La lite con Francesco Totti

Non poteva mancare un riferimento all’ex capitano della Roma e, infatti, Valerio Staffelli a proposito delle recenti voci sull’ipotetico cambiamento della serratura della villa all’Eur da parte di Ilary per non fare entrare l’ex marito, ha chiesto se le cose stessero davvero così. "Francesco può entrare quando vuole", ha precisato la conduttrice; poi ha aggiunto: "La casa è sempre aperta".

La battuta sul nuovo compagno Bastian Muller

Anche sul nuovo compagno di Ilary, il tedesco Bastian Muller, l’inviato di Striscia la Notizia ha voluto fare qualche domanda ironizzando sulla lingua madre dell’imprenditore: "In che lingua comunicate?". È a questo punto che Ilary Blasi ha ammesso di non sapere parlare il tedesco, ma di cavarsela con un "maccheronico inglese".

Insomma, non ci resta altro che attendere la puntata di questa sera di Striscia la Notizia per potere vedere il servizio completo, in onda come sempre su Canale 5 alle ore 20.35. Subito dopo, invece, sempre sulla stessa rete una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Non sfugge a molti, peraltro, la strana coincidenza di avere contemporaneamente nel piccolo schermo: da una parte Ilary Blasi su Canale 5 al timone del reality della sopravvivenza, e dall’altra il "Pupone" ospite da Pierluigi Pardo a Supertele su Dazn dopo il posticipo Atalanta-Roma.