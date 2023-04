Bastian, prove da papà per l'imprenditore con la piccola figlia di Ilary Blasi

È da poco apparsa solare e raggiante nella prima serata di Canale 5 al timone dell’Isola dei Famosi e in questi giorni, Ilary Blasi, non perde occasione di mostrare la sua felicità anche sui social. È di queste ore il video che mostra Ilary insieme al suo nuovo compagno Bastian Muller, alla figlia minore Isabel e ad un'amichetta di quest’ultima. Un filmato che conferma quanto ormai l’imprenditore sia entrato a far parte della vita dell’ex letterina di Passaparola in toto.

Il video

È proprio l’ultima storia postata sul profilo Instagram della conduttrice del reality della sopravvivenza a non essere passata inosservata agli utenti del web. Infatti, sembrerebbe essere davvero un quadretto familiare che non lascerebbe spazio alla complicata vicenda giudiziaria con l’ex marito Francesco Totti che da qualche mese aleggia come un’ombra nella vita di Ilary Blasi. Nella foto vediamo l’imprenditore tedesco Bastian Muller alle prese con la piccola Isabel di 7 anni e la sua amichetta mentre si divertono scherzando con un gioco, regalatogli proprio da lui. A colpire è il modo di giocare di Bastian con le piccoline dal momento che non parla ancora italiano e si rivolge a loro e alla sua stessa fidanzata, in inglese.

La rivincita di Ilary

Sembrerebbe davvero essere un momento d’oro per Ilary Blasi: un nuovo compagno, un reality da condurre in prima serata, un nuovo look che non è passato inosservato e la causa con l’ex marito che – almeno per il momento – pare dargli ragione. Ricordiamo, infatti, che la prima sentenza provvisoria da parte del giudice civile ha decretato che alla conduttrice capitolina andranno la villa all’Eur, un assegno da 12.500 euro mensili e, soprattutto, la custodia dei figli.

La conduttrice ha fatto la sua apparizione pubblica per la prima volta, dopo una lunga pausa televisiva, nello studio dell’amica Silvia Toffanin a Verissimo. Per l’occasione Ilary ha dato il meglio di sé, lasciando tutti a bocca aperta dopo aver concluso l’intervista con una battuta che ha fatto scoppiare a ridere la padrona di casa: “Bastian così”. Ma non è finita qui; infatti, più sicura che mai ha aperto la prima puntata dell’Isola dei Famosi con una vera e propria frecciata all’ex capitano della Roma: "Ma si sa, per uno che va c’è sempre uno che arriva”, salvo poi ironizzare riferendosi ad Enrico Papi che ha preso il ruolo di opinionista al posto di Nicola Savino. Inoltre, non è nemmeno passato inosservato lo scatto su Instagram con il suo nuovo taglio di capelli commentatissimo sui social, tra cui anche dalla “temutissima” Selvaggia Lucarelli che pare avere apprezzato il look della conduttrice.

Insomma, un momento davvero indimenticabile per Ilary Blasi che adesso pare godersi la sua nuova famiglia allargata, lasciandosi alle spalle il passato e, così tra coccole, scherzi, giochi e tenerezze pare proprio essere felice.