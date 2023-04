"I normodotati non mi piacciono". La gaffe hot che fa arrossire Ilary Blasi all'Isola dei famosi

L'Isola dei famosi è ufficialmente cominciata e nella prima puntata del reality di sopravvivenza Ilary Blasi ha dato spettacolo. La conduttrice si è resa protagonista di diversi momenti cult nel corso della prima del programma di Canale 5 a partire dall'allusione a Francesco Totti fatta in avvio di puntata. Ma è la gaffe hot consumatasi al termine della diretta, che l'ha fatta finire di diritto tra i trend topic dei social network e non solo.

Visti gli incidenti di percorso avvenuti lo scorso anno - la caduta dallo sgabello e i qui pro qui linguistici - il pubblico si aspettava che Ilary Blasi ne combinasse una delle sue anche in questa nuova edizione dell'Isola dei famosi. E in effetti la conduttrice si è lasciata andare a battute, commenti sarcastici e sfottò durante tutta la diretta. Nel finale di puntata, però, quando le tribù dei naufraghi erano state composte, la padrona di casa ha voluto dare un consiglio ai vipponi, spronandoli a dare il massimo e a distinguersi nel gioco. Ma l'esito è stato tragicocomico.

La gaffe di Ilary Blasi all'Isola

" Mi raccomando da qui inizia la vostra avventura, quindi tirate fuori il carattere, l'ho detto anche sull'intervista. A me i normodotati non piacciono", ha esclamato la conduttrice romana, utilizzando un termine che subito si è accorta non essere corretto: "No, non i normodotati… i normotipo! ". La Blasi è scoppiata a ridere, rendendosi conto della clamorosa gaffe appena fatta e Enrico Papi, che quest'anno ha sostituito Nicola Savino come opinionista, ha messo il dito nella piaga. "I normodotati? Che hai detto? Ma che cosa stai dicendo??", ha esclamato il conduttore, mentre Ilary non riusciva a trattenere le risate e Luxuria la incoraggiava : "No Ilary, spiega bene 'sta cosa ".