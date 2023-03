"Troppo sesso". Guendalina Tavassi respinta dal family hotel: cosa è successo

A quanto pare la sincerità non paga, soprattutto se sei un volto noto del piccolo schermo. Guendalina Tavassi ne sa qualcosa. La sua intervista a Le Iene, dove parlava delle sue abitudini sessuali insieme al compagno, le ha fatto saltare una vacanza sulla neve con i suoi due figli. " Sono sconvolta, sono stata bandita da un hotel per famiglie e dalle molteplici strutture family di quella catena, perché il mio personaggio non collima con il resort ", ha raccontato attraverso la sua pagina Instagram la sorella di Edoardo Tavassi, dicendosi furiosa per il trattamento ricevuto.

L'intervista a Le Iene

La causa del "no" a un soggiorno in un family hotel di una nota catena alberghiera sarebbe legata alla recente intervista fatta a Le Iene. Nel servizio del programma di Italia Uno - nato dalla notizia che vorrebbe JLo e Ben Affleck legati da un accordo che prevede sesso quattro volte a settimana - quattro coppie vip avevano detto la loro sull'argomento. Guendalina Tavassi e il suo fidanzato, Federico Perna, avevano scherzosamente confessato di farlo anche più volte al giorno vista la passione tra loro. Le dichiarazioni rilasciate dalla gieffina non sono piaciute, però, al manager della struttura dove l'influencer avrebbe dovuto soggiornare per una vacanza in montagna, invitata dalla struttura stessa. L’invito, però, si è poi trasformato in un "no" dopo la messa in onda del servizio de Le Iene.

L'invito poi il rifiuto dell'hotel

" Dovevo soggiornare, qualche tempo fa, in una di queste strutture family. Purtroppo, però, per problemi privati, non siamo potuti più andare. E così ho scritto un’e-mail al Pr della struttura per riprogrammare il soggiorno. Volete sapere cosa mi ha risposto?", ha detto nelle storie Instagram Guendalina, sfogandosi con i suoi follower. Il manager avrebbe negato il soggiorno a causa delle dichiarazioni piccanti. Lo si legge nella mail che la Tavassi, contro la volontà dell'hotel, ha pubblicato sui social: "Gentile Guendalina, in seguito alle sue ultime uscite e confidenze alle Iene, non siamo in grado di far collimare il suo personaggio con qualsiasi struttura family nel nostro portfolio. Sono davvero spiacente e spero che lei possa comprendere".