"Ho un tumore". L'annuncio di Sarah Ferguson scuote la Corona

Non è un periodo semplice per Sarah Ferguson. Dopo la scoperta del tumore al seno e la conseguente operazione la duchessa di York deve fronteggiare una nuova, infausta diagnosi: cancro maligno della pelle. Tutto sarebbe nato da un neo rimosso durante la mastectomia. I medici sperano di aver preso in tempo la malattia.

Tumore alla pelle

“In seguito alla diagnosi di una forma precoce di cancro al seno a Sarah è stato ora diagnosticato un melanoma maligno. Il suo dermatologo ha chiesto che diversi nei fossero rimossi e analizzati mentre Sarah si sottoponeva a un intervento di chirurgia ricostruttiva dopo la mastectomia e uno di questi è stato individuato come canceroso. [La duchessa] si sottoporrà a ulteriori indagini per assicurare che [il tumore] sia stato individuato nella fase iniziale” , ha dichiarato un portavoce di “Fergie” al Sun.

Dopo la diagnosi di cancro al seno, lo scorso giugno, ecco un altro brutto colpo per Sarah che, però, non si è persa d’animo, come ha spiegato ancora il portavoce: “Ovviamente un’altra diagnosi così presto dopo il trattamento per il cancro al seno è stata sconvolgente, ma la duchessa rimane di buon umore. La duchessa vuole ringraziare tutto il team medico che l’ha supportata, in particolare i dermatologi la cui vigilanza ha assicurato che la malattia venisse individuata. [Sarah] crede che la sua esperienza sottolinei l’importanza di controllare le dimensioni, la forma, il colore, la consistenza e l’emergere di nuovi nei che possono essere segnali di un melanoma” . Sarah Ferguson, ha puntualizzato il Sun, si sarebbe affidata alle cure dei medici del Royal Marsden Hospital e dell’Edward VII Hospital di Londra.

Il cancro al seno

Il neo rivelatosi un tumore della pelle sarebbe stato asportato alla fine del 2023, ma la diagnosi sarebbe arrivata dopo Natale, quindi nei giorni immediatamente successivi alla passeggiata della royal family a Sandringham, a cui ha partecipato anche la duchessa, dopo 30 anni di assenza dalle Festività dei Windsor. Lo scorso 26 giugno giugno la duchessa di York annunciò, durante una puntata del podcast “Tea Talks” (registrata la settimana precedente), di doversi sottoporre a un intervento di mastectomia per un cancro al seno, per fortuna diagnosticato in tempo durante degli esami di routine. “Domani vado a farmi una mastectomia” , disse la duchessa, cogliendo tutto il pubblico di sorpresa.

L’intervento riuscì con successo, ma sarebbe stato un po’ più complicato del previsto: otto ore in sala operatoria e quattro giorni di terapia intensiva. “Voglio che ogni singola persona che sta ascoltando questo podcast vada a farsi controllare, che faccia uno screening” , disse Sarah Ferguson nel programma “Tea Talks”, invitando gli ascoltatori a fare controlli regolari.

Per la royal family questo è un momento davvero delicato: prima c’è stata l’operazione all’addome di Kate, lo scorso 17 gennaio, per cause non ancora chiarite. Poi, lo stesso giorno, Buckingham Palace ha rivelato che Re Carlo III dovrà sottoporsi a breve a una terapia per la prostata. Due tra i membri principali della Casa reale sono, per così, dire, momentaneamente fuori combattimento. Ora la duchessa di York dovrà attendere i risultati delle analisi per il melanoma della pelle, sperando che anche questo secondo tumore sia stato identificato in tempo.