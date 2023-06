"Sentire quella parola è spaventoso". Sarah Ferguson parla del tumore al seno

È grazie alla sorella Jane se Sarah Ferguson ha scoperto di avere un tumore al seno. Lo ha raccontato la duchessa di York nell'ultima puntata del suo podcast Tea Talk. Fergie lo ha registrato il giorno prima di sottoporsi al delicato intervento di mastectomia per rimuovere il cancro e nel corso dell'episodio l'ex moglie del principe Andrea ha raccontato molto della drammatica esperienza che sta vivendo.

" Era lunedì ed era una giornata calda, ma non avevo voglia di andare a Londra. Volevo rimandare", ha spiegato Sarah Ferguson, svelando che è stata la sorella Jane a farle cambiare idea insistendo: "La mia meravigliosa sorella dall'Australia mi ha chiamato e mi ha detto: "No, vai. Ho bisogno che tu vada'. Normalmente faccio sempre quello che dice perché diventa così irritante ". E quell'appuntamento le ha cambiato la vita.

La diagnosi e la paura

La duchessa di York ha confessato di avere provato paura, quando il medico le ha detto di avere riscontrato una massa compatibile con un tumore. " Il momento in cui ha pronunciato la parola è stato spaventoso", ha ammesso Fergie continuando a raccontare la sua esperienza nel suo podcast, come riferisce People: " Ha detto che era solo un'ombra, ma non l'avrebbe scoperto senza lo screening e che doveva essere operato immediatamente" . L'ex moglie del principe Andrea è stata così ricoverata al King Edward VII Hospital di Marylebone a Londra da martedì a domenica, il tutto all'insaputa della stampa britannica sempre molto attenta agli avvenimenti, che coinvolgono i reali.

"Voglio cambiare la mia vita"