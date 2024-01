"Operazione all’addome". Principessa Kate in ospedale a Londra

Kate Middleton è ricoverata in ospedale, alla London Clinic, per sottoporsi a un’operazione che è stata programmata da tempo. L’intervento è riuscito con successo, ma ora la principessa dovrà affrontare un periodo di convalescenza. Il comunicato ufficiale di Kensington Palace, dallo stile molto sobrio e che non lascerebbe presagire nulla di preoccupante, è stato diramato sui profili social dei principi di Galles.

Kate ricoverata

Alle 15 circa del 17 gennaio 2024 Kensington Palace ha annunciato una notizia che nessuno si aspettava: “Sua Altezza Reale la Principessa del Galles è stata ricoverata in ospedale ieri per un intervento programmato all’addome”. La nota non ha precisato le cause dell’operazione, avvenuta oggi, 17 gennaio 2024, ma è assolutamente comprensibile che la royal family voglia mantenere il riserbo su una vicenda così delicata: “L’intervento è riuscito con successo, ma si ritiene che [la principessa] rimarrà in ospedale per dieci o quattordici giorni, prima di tornare a casa per continuare la convalescenza”.

Il tono del comunicato non farebbe pensare a nulla di preoccupante, ma per il completo recupero ci vorranno alcune settimane: “Su consiglio medico è improbabile che [la principessa] ritorni ai pubblici doveri fino a dopo Pasqua”.

"Informazioni private"

“La Principessa del Galles apprezza l’interesse che questa dichiarazione susciterà” , ha proseguito il comunicato. “Spera che il pubblico capirà il suo desiderio di mantenere il più possibile la normalità per i suoi figli e la sua volontà che le informazioni mediche personali rimangano private. Kensington Palace, dunque, fornirà aggiornamenti sui progressi di Sua Altezza Reale quando ci saranno notizie significative da dare”.