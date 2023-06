Tumore al seno, Sarah Ferguson operata d'urgenza: "Nessun sintomo"

" La duchessa sta ricevendo le migliori cure mediche e i suoi medici le hanno detto che la prognosi post operatoria è buona ". Con queste parole il portavoce di Sarah Ferguson ha parlato delle attuali condizioni di salute della duchessa di York dopo l'intervento al quale si è sottoposta martedì scorso per rimuovere un tumore al seno. La diagnosi di cancro è arrivata come un fulmine a ciel sereno per Sarah Ferguson, che due settimane fa si è sottoposta a una mammografia di routine, che ha rivelato il tumore.

"Le è stata diagnosticata una forma precoce di cancro al seno rilevata durante uno screening mammografico di routine. Le è stato quindi consigliato di sottoporsi a un intervento chirurgico, che ha avuto successo ", prosegue il portavoce della duchessa. La stampa inglese fa sapere che Fergie è rimasta ricoverata al King Edward VII Hospital di Marylebone a Londra - la stessa clinica dove venne curata la regina Elisabetta II - da martedì a domenica prima di fare rientro nella sua residenza al Royal Lodge per riprendersi circondata dall'affetto della sua famiglia, le figlie Beatrice e Eugenia e l'ex marito, il principe Andrea con il quale ha ancora un ottimo rapporto.

Il racconto del dramma nel suo podcast

Nella nota stampa diffusa dal portavoce di Sarah Ferguson si sottolinea " l'immensa gratitudine della duchessa a tutto il personale medico che l'ha sostenuta e curata in questi giorni ". Se l'ex moglie del principe Andrea non si fosse sottoposta alla mammografia probabilmente non si sarebbe accorta del tumore così precocemente. " Non aveva sintomi per questo ritiene che la sua esperienza sottolinei l'importanza di uno screening regolare ", conclude il comunicato ufficiale. Della drammatica esperienza che sta vivendo, Sarah Ferguson ne parlerà in prima persona nella puntata del suo podcast "Tea Talk" in programma lunedì 26 giugno.