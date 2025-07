Da Brenda di Beverly Hills al tumore al seno. Gli ultimi drammatici anni di vita di Shannen Doherty

Il 13 luglio 2024 è una data che i fan di Beverly Hills e Streghe non dimenticheranno mai. È il giorno in cui l'attrice Shannen Doherty, l'indimenticabile Brenda in "Beverly Hills 90201" e Prue in "Streghe", ha perso la sua battaglia contro il cancro a soli 53 anni. Amata per i suoi ruoli iconici in alcune delle serie cult degli anni '90, l'attrice ha affrontato pubblicamente la malattia dal 2015, quando annunciò di avere un tumore al seno, combattendo con forza e determinazione una battaglia che sembrava vinta prima del 2020, anno nel quale ebbe una recidiva con metastasi che la portò alla diagnostica terminale, annunciata nel 2023, quando ormai il tumore si era diffuso nelle ossa e nel cervello.

Il successo negli anni '90

Originaria del Tennessee Shannen Doherty debutta giovanissima nel mondo dello spettacolo, ma è nel 1990 che conquista la fama mondiale interpretando Brenda Walsh in "Beverly Hills, 90210", serie cult creata da Aaron Spelling. Il personaggio di Brenda, teenager brillante ma tormentata, diventa rapidamente uno dei volti simbolo della generazione X. Tuttavia, tensioni sul set e conflitti con il cast e la produzione, la portano ad abbandonare della serie nel 1994. Nel 1998 Doherty torna sotto i riflettori con un altro ruolo iconico: quello di Prue Halliwell in "Streghe", serie fantasy di grande successo in cui interpreta la sorella maggiore dotata di poteri paranormali. Anche in questo caso, dopo tre stagioni, l'attrice lascia la serie tra voci di dissidi interni, alimentando la sua reputazione da "bad girl" di Hollywood. Al di fuori della recitazione Doherty si è cimentata in progetti da regista e produttrice e ha partecipato a molti reality show anche durante la battaglia contro il cancro.

Perché lasciò Streghe, la lite con Alyssa Milano

Negli anni si è molto parlato dei forti contrasti con la collega di set Alyssa Milano. Le due lavorarono fianco a fianco sul set di "Streghe", ma tra loro non ci fu mai feeling. Milano, che nella serie vestiva i panni di Phoebe, la minore delle sorelle Halliwell, venne accusata di avere creato un clima tossico sul set, provocando addirittura il licenziamento di Shannen Doherty. Nel 2023 l'attrice Holly Marie Combs, che nella serie interpretava Piper, raccontò che il produttore ricevette un ultimatum da Alyssa Milano, che avrebbe chiesto e preteso che Shannen fosse allontanata dal set dopo la terza stagione della serie, minacciando una causa legale: " Il produttore Jonathan Levin a un certo punto mi ha detto che era in un posizione in cui o sceglieva l'una o sceglieva l'altra ". A farne le spese fu Doherty. Travolta dall'ira dei fan Alyssa Milano si difese pubblicamente nel corso di un incontro dedicato alla serie "Streghe": " Sono cose accadute tanti anni fa e non è sano riparlarne in continuazione. Mi sono assunta la responsabilità e ho chiesto scusa, qualunque sia il ruolo che ho avuto in quella situazione. Da parte mia è stato fatto tutto il possibile. Le persone ferite feriscono altre persone. La mia intenzione è di essere una persona guarita che aiuta a guarire altre persone ma non ho mai avuto il potere di far licenziare nessuno". Nonostante ciò i rapporti tra le due attrici sono rimasti distaccati fino alla fine e solo dopo la morte di Shannen Alyssa ha omaggiato la collega con un sentito ricordo.

Il tradimento del marito e il divorzio

Gli ultimi due anni di vita di Shannen Doherty sono stati segnati dalla malattia, ma anche dalla dolorosa separazione dal marito, il fotografo Kurt Iswarienko, sposato nel 2011 a Malibù. Nel 2023 l'attrice annunciò il divorzio dopo avere scoperto i tradimenti del compagno, proprio quando lei stava iniziando l'ultimo percorso per curare il cancro, che si era diffuso nel suo corpo. " Ho subito un'operazione al cervello, è stata la cosa più spaventosa che abbia mai subito in tutta la mia vita. Non pensavo che ce l'avrei fatta. Ero sicura che sarei morta. Nel frattempo scoprivo che il mio matrimonio era finito e che mio marito aveva una relazione extraconiugale da due anni" , denunciò attraverso il suo podcast Shannen.

La fine della relazione fu segnata da una controversia giudiziaria legata alcon la pesante accusa da parte dell'attrice rivolta al marito, che avrebbe ritardato deliberatamente la firma del divorzio per evitare di pagarle gli alimenti. Soldi di cui l'attrice aveva bisogno per sostenere le spese sanitarie necessarie per curarsi.