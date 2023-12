"Mio marito mi tradiva mentre lottavo contro il cancro". L'ultimo dramma di Shannen Doherty

La lotta contro il tumore al quarto stadio non è l'unico dramma che ha coinvolto Shannen Doherty nell'ultimo anno. Da gennaio a oggi, infatti, l'attrice americana ha vissuto diversi momenti difficili. Dal delicato intervento chirurgico, che le ha permesso di rimuovere un tumore al cervello, fino al divorzio dal marito Kurt, avvenuto lo scorso aprile. Ed è proprio di quest'ultimo drammatico avvenimento che l'ex protagonista di Beverly Hills 90210 ha parlato nell'ultima puntata del suo nuovo podcast, nella quale ha rivelato di avere scoperto che il marito aveva una relazione extraconiugale poche ore prima di operarsi al cervello.

" Sono andata in ambulatorio la mattina presto e sono entrata dopo aver scoperto che il mio matrimonio era sostanzialmente finito e che mio marito aveva una relazione da due anni" , ha svelato l'attrice americana, tornando a parlare dello scorso gennaio, quando ha rimosso un tumore alla testa.

L'intervento al cervello

Solo di recente Shannen Doherty ha parlato del peggioramento delle sue condizioni di salute. L'attrice ha un cancro al seno al quarto stadio, che si è diffuso alle ossa e al cervello. Per rimuovere quest'ultima massa e cercare di ritardare l'avanzamento del tumore, l'attrice si sottoposta a un delicato intervento chirurgico lo scorso gennaio. " Ho subito un'operazione al cervello, è stata la cosa più spaventosa che abbia mai subito in tutta la mia vita. Non pensavo che ce l'avrei fatta. Ero sicura che sarei morta e lo scenario migliore nella mia testa se non fossi morta era che avrei perso la capacità di camminare o parlare", ha raccontato nell'ultima puntata del suo podcast. Ma in quell'occasione, oltre a lottare per la vita l'indimenticabile Brenda di Beverly Hills 90210 ha dovuto combattere anche una battaglia più personale: "Nel frattempo scoprivo che il mio matrimonio era finito ".

Il tradimento e il divorzio