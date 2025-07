Julian McMahon e Shannen Doherty, il triste destino dei protagonisti di “Streghe”: entrambi scomparsi a causa di un tumore

La serie televisiva Streghe (Charmed), amatissima negli anni Duemila, è tornata tristemente sotto i riflettori per una dolorosa coincidenza: due dei suoi protagonisti più iconici, Julian McMahon e Shannen Doherty, sono scomparsi a causa di un tumore. Le loro morti, hanno commosso fan e colleghi in tutto il mondo, lasciando un senso di vuoto e malinconia tra chi li ha seguiti sul piccolo schermo.

Julian McMahon

Noto per il ruolo del demone Cole Turner, è morto il 2 luglio 2025 a 56 anni. La notizia della sua scomparsa ha colto molti di sorpresa, poiché l’attore aveva scelto di affrontare in silenzio la sua battaglia contro il cancro. Era stato apprezzato non solo in Streghe, ma anche in ruoli importanti come il chirurgo Christian Troy nella serie Nip/Tuck e come Doctor Doom nei film I Fantastici 4. La moglie Kelly ha raccontato che Julian ha vissuto gli ultimi mesi con grande dignità e spirito, cercando di tenere lontana l’attenzione mediatica.

Shannen Doherty

La perdita di McMahon arriva a meno di un anno da quella di Shannen Doherty, scomparsa il 13 luglio 2024 a 53 anni dopo una lunga e durissima lotta contro un tumore al seno metastatico. La sua diagnosi risale al 2015, e per anni Shannen ha condiviso pubblicamente il percorso fatto di cure, remissioni e ricadute, diventando simbolo di forza e coraggio. Le metastasi, diffuse al cervello e alle ossa nel 2023, hanno segnato l’ultimo tratto della sua battaglia, che ha affrontato sempre a testa alta, coinvolgendo i suoi fan con sincerità e lucidità.

Doherty era stata tra i volti più amati del panorama televisivo anni ’90 e 2000: prima come Brenda Walsh in Beverly Hills 90210, poi come Prue Halliwell nelle prime stagioni di Streghe. La sua uscita dalla serie, nel 2001, non ne aveva mai spento il ricordo tra i fan della saga delle sorelle Halliwell, che ancora oggi la considerano insostituibile.

Un destino simile

Il destino ha voluto che due interpreti tanto amati, entrambi legati alla stessa produzione e alla stessa generazione di spettatori, siano stati accomunati da una fine prematura e dolorosa. A loro sono stati dedicati numerosi messaggi di cordoglio da parte di colleghi e amici. Tra questi, commoventi quelli di Holly Marie Combs e Alyssa Milano, protagoniste storiche della serie, che hanno ricordato l’umanità, la professionalità e l’ironia di entrambi.

Lontano dai riflettori o sotto le luci della ribalta, Julian e Shannen hanno lasciato un segno profondo, non solo nella televisione, ma anche nella vita di chi ha visto in loro due volti

familiari, capaci di portare emozioni nelle case di milioni di persone. La loro scomparsa è undella fragilità della vita, ma anche della forza con cui l’hanno affrontata fino alla fine.