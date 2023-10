33 anni fa il primo (storico) episodio di "Beverly Hills 90210"

Era il 4 ottobre del 1990 quando su FOX America avevano fatto la loro apparizione i protagonisti di Beverly Hills, 90210. La serie che portava la firma di Aaron Spelling e di Darren Star (poi creatore anche di Sex and the City) in poco tempo si era imposta come uno dei più grandi fenomeni televisivi e culturali degli anni Novanta, diventando un mito e un punto di riferimento per le generazioni future. Dal quel 4 ottobre sono passati ben trentatré anni e Beverly Hills viene guardato, ancora oggi, come il più puro dei teen drama che sono arrivati in televisione, l’unico che con una trama semplice e onesta ha saputo raccontare il lifestyle americano con tutti i suoi pro e contro.

La serie ha fatto faville in tutto il mondo, Italia compresa. Qui nel nostro Paese è arrivata su Italia Uno nel novembre del 1992 diventando un punto fermo la programmazione delle reti Mediaset. È andato in onda per 293 episodi suddiviso in dieci lunghe stagioni, dove si è raccontata non solo l’alba borghesia di Los Angeles – non a caso lo zip code di 90210 ha riferimento proprio alla gente che conta nella città di Beverly Hills –, ma si è aperta una finestra su un gruppo di adolescenti (e poi adulti) che affermavano la propria identità in un mondo in continuo movimento.

La storia iniziava con il trasferimento a Beverly Hills di Brandon e Brenda. Travolti da uno stile di vita molto diverso, rispetto a quello che hanno vissuto nel Minnesota, i due fratelli hanno cercato di integrarsi in un mondo dove conta solo il potere soldi. Lui è il classico bravo ragazzo con la testa sulle spalle, lei una giovane donna dal carattere spigoloso e indomabile. Lì alla West Beverly High hanno conosciuto David, Kelly, Dylan, Steve e Donna, gli amici con cui hanno poi condiviso gioia e dolori della vita.

Nel solito gioco di intrecci amorosi, di inganni, di segreti e rovesci di fortuna, la serie è stata come un faro nel panorama televisivo dell’epoca. È stata la prima che ha fotografato il vecchio e il nuovo millennio con uno sguardo dolce ma amaro. A fine della quarta stagione, Brenda lascia la serie e al suo posto arriva Valerie e lo show assume i toni sfumati di una soap-opera di prima serata ma la miscela piace e, ogni stagione, si spinge il piede sull’acceleratore. Dopo dieici anni cala il sipario ma Beverly Hills è entrato già nel mito.

Dal suo successo è nato uno spin-off, dal titolo Melrose Place, in onda dal 1992 al 1999; un remake moderno che ha raccontato della nuova generazione del West Beverly High, fino al reboot del 2019 – con lo stesso cast – che è durato solo 6 episodi. In Italia non è presente in nessuna piattaforma streaming ma il suo ricordo è ancora vivo nel cuore dei fan.