"Tuo marito un ex alcolista". Bufera social sulla linea di Spritz di Jennifer Lopez

Delusi, confusi e anche arrabbiati. Così si sono sentiti i fan di Jennifer Lopez dopo il lancio della nuova linea di cocktails firmata dalla popstar. Delola, questo il nome dei tre alcolici in stile Spritz che JLo ha immesso sul mercato americano, trae ispirazione dalla costiera amalfitana, dove è stato girato anche lo spot pubblicitario per il lancio dei prodotti. Ma la condivisione social del progetto ha fatto storcere il naso ai suoi follower, che l'hanno accusata di essere incoerente e disposta a tutto pur di fare business. Il motivo? L'alcol.

Jennifer Lopez è finita nel mirino delle critiche per avere portato avanti per anni una battaglia personale sulla sobrietà, oggi messa da parte per questo suo nuovo progetto imprenditoriale. Da sempre l'artista portoricana si professa astemia e ha sposato un uomo, Ben Affleck, che non ha mai fatto mistero di essere finito allo sbando per colpa dell'alcol. La scelta di buttarsi in questo business, dunque, è apparsa a molti incoerente e sotto al post promozionale, condiviso da JLo sulla sua pagina Instagram, non sono mancate le critiche.

La rabbia dei fan

" Sono confusa e delusa che tu promuova qualcosa che hai apertamente criticato a causa degli effetti negativi dell'alcol sulla salute. Inoltre, sei sposata con un uomo che lotta con la dipendenza da alcol eppure...cosa non si fa per soldi ", ha scritto una follower sui social scatenando il dibattito. La maggior parte dei commenti al post promozionale è in aperto disaccordo con la scelta della Lopez di creare un marchio di aperitivi alcolici e poco importa che la diva abbia parlato di ingredienti naturali e biologici. Così le critiche sono arrivate anche da influencer dalla spunta blu e esperti in materia di lotta all'alcolismo.

" Questo probabilmente non è il modo migliore per sostenere un marito sobrio. Mi sarebbe piaciuto se avessi creato un marchio senza alcol. Non c'è niente nell'alcol che ti fa bene. Essere botanici o biologici è irrilevante", ha commentato l'esperta Veronica Valli. "Speravo fosse un'opzione analcolica alternativa, considerando che JLo non beve, suo marito è in convalescenza e ha apertamente parlato delle conseguenze negative del bere... sembra una speculazione di cattivo gusto che nessuno di noi rispetta ", ha scritto l'influencer ed ex alcolista Christine Nicole Boso. E centinaia di altri commenti simili e like sono arrivati in brevissimo tempo.

L'alcol e le celebrity americane

Jennifer Lopez non è l'unica celebrità americana ad avere puntato sull'alcol per lanciare un nuovo prodotto. Dal gyn di Ryan Reynolds alla tequila di George Clooney e Dwayne 'The Rock' Johnson fino al whiskey di Matthew McConaughey, i divi di Hollywood hanno puntato tutto sul business degli alcolici, che negli Usa raggiunge vendite record. Andare in questa direzione sarà sembrato naturale a Jennifer Lopez, che però non ha calcolato la reazione dei suoi fan.