Tutti pazzi per Andrea Bocelli ospite del Jimmy Fallon show: "Peccato per le Kardashian"

Andrea Bocelli è stato il grande mattatore dell'ultima puntata del "Jimmy Fallon Night Show". Il tenore toscano è arrivato negli Stati Uniti per promuovere il suo nuovo album "Duets" e ha scelto lo studio dell'amico Jimmy Fallon - dove era già stato ospite in altre occasioni - per raccontarsi tra aneddoti curiosi, gag esilaranti e un'esibizione dal vivo che ha incantato il pubblico americano, che lo ha osannato.

Gli aneddoti su Ed Sheeran e Celine Dion

Durante l'intervista Andrea Bocelli ha raccontato un aneddoto su Ed Sheeran e la canzone fatta insieme, "Perfect Symphony", che il tenore propose in stile pop senza convincere però l'artista inglese: " Mi ha mandato una bellissima canzone da cantare con lui e l'ho fatto! Ma non gli è piaciuta! Io ho cantato questa canzone in stile pop, molto soft e lui è venuto fino a casa mia per convincermi a cantare come un tenore, in stile operistico". Poi Bocelli ha parlato del legame con Celine Dion e delle sue toccanti parole sulla sua voce: " E' una mia grande amica, è sempre nel mio cuore. Una volta disse: 'Se Dio avesse una voce avrebbe la voce di Andrea Bocelli'. Da quel momento in poi, in ogni intervista, ogni giornalista mi chiede questa cosa". Ma lo studio è letteralmente impazzito quando Fallon ha ricordato la lite delle sorelle Kardashian per Andrea Bocelli.

La lite delle Kardashian per Bocelli

Due anni fa, in un episodio del reality "The Kardashians", Kim e Kourtney Kardashian ebbero un acceso scontro sul matrimonio di quest'ultima con Travis Barker. Kim accusò la sorella di avere copiato le sue nozze e tirò in ballo proprio Andrea Bocelli: " Mi sono sposata in Italia e tu mi hai copiato sposandoti in Italia. Chi ha cantato al mio matrimonio? Andrea Bocelli. Chi ha cantato al matrimonio di Kourtney? Andrea Bocelli. Hai rubato il Paese e il cantante del mio matrimonio. Andrea Bocelli è il mio cantante maschile preferito di tutti i tempi, ma tu vuoi copiare lo stile della dolce vita che io amo". Le dichiarazioni di Kim fecero il giro del mondo e in studio Jimmy Fallon è voluto tornare sull'argomento, ironizzando sull'accaduto.

La gag sulle Kardashian con Jimmy Fallon

Dopo averlo accolto in studio Fallon ha subito scherzato sull'episodio delle Kardashian: " Ci piace sempre quando vieni qui e fai semplicemente impazzire tutti, ti amiamo! Tutti amano la tua voce! Tutti nel mondo! Ma sai chi la ama in particolare modo? Le Kardashian! Kim e Kourtney, hanno avuto anche un battibecco per la tua voce. Wow! Una famiglia fatta a pezzi! ".

Sono rimasto un po' deluso perché mi hanno voluto solo come cantante, non come fidanzato!

A quel punto, sollecitato sulla sua reazione allo scontro tra sorelle, Andrea Bocelli ha scherzato a sua volta: "". La divertente gag è finita su molti popolari siti americani, che hanno elogiato la verve ironica di Bocelli.