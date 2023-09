"Tutto studiato a tavolino". Belen finisce nella bufera per le foto con Elio

Questa volta Belen Rodriguez ha scatenato davvero il finimondo. Lo dicono i suoi follower e appare evidente osservando gli ultimi post social, che l'argentina ha pubblicato su Instagram dopo avere ufficializzato la relazione con Elio Lorenzoni. Il popolo del web si è letteralmente diviso tra chi sostiene il suo modo di vivere libero e senza ipocrisie e chi l'ha criticata per l'eterno tira e molla con Stefano De Martino. Migliaia di commenti ai quali si sono aggiunti, nelle ultime ore, le frasi di disapprovazione per la sua ultima mossa social.

Dopo avere ufficializzato la storia con l'imprenditore lombardo Elio Lorenzoni, Belen ha deciso di cavalcare l'onda della popolarità annunciando l'uscita della nuova collezione di abbigliamento del marchio creato insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias. Una mossa furba - vista l'interesse che la sua vita sentimentale sta attirando negli ultimi giorni - che l'ha fatta finire, però, al centro dell'ennesima polemica della rete.

Belen, Elio, la polemica social

A finire nel mirino delle critiche è stata Belen ma anche il suo brand di abbigliamento. Le tempistiche tra l'uscita del gossip sulla storia con Elio e il lancio della nuova collezione autunno inverno hanno fatto insospettire i follower e le critiche si sono sprecate: " Che coincidenza, ufficializza la storia con Elio e poco dopo lancia la nuova collezione di Hinnominate, storie di marketing e come farlo bene", ha scritto una utente sotto all'ultimo post Instagram dell'argentina, mentre un'altra aggiungeva: "Doveva lanciare la nuova collezione, ecco perché ha parlato di Elio dopo mesi di silenzio. Tutto studiato a tavolino, che vergogna ".