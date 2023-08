Le prime foto con Elio, Belen scatenata sui social: "Non mi nascondo..."

Il comunicato ufficiale di divorzio potrebbe arrivare nelle prossime ore, ma intantoBelen Rodriguez ha ufficializzato la relazione con Elio Lorenzoni e detto pubblicamente addio a Stefano De Martino. Dopo giorni di silenzio, la showgirl argentina è tornata su Instagram pubblicando una serie di foto e video, che confermano ciò che si vociferava da mesi, cioè che il matrimonio con De Martino è arrivato al capolinea e lei ha voltato pagina con l'imprenditore lombardo.

A luglio, quando le indiscrezioni sulla rottura tra Stefano e Belen si erano fatte insistenti, l'argentina e il conduttore napoletano si erano trincerati dietro un rigoroso silenzio. Avevano lasciato che la stampa e Corona parlassero della crisi e dell'addio quasi scontato. Si era parlato dell'ennesimo tradimento di De Martino e del nuovo amore di Belen, ma i due non avevano mai confermato. Avevano semplicemente preso le distanze. Oggi, però, la Rodriguez è tornata a parlare e per farlo ha deciso di pubblicare su Instagram le prime foto con il nuovo compagno, Elio Lorenzoni.

Belen e Elio, le prime foto social

" Ora torno finalmente a sentirmi bene ", aveva anticipato Belen pochi giorni fa, condividendo su Instagram le foto di una passeggiata a cavallo, dove si intravedeva anche la figura di Lorenzoni. Poche ore dopo sono arrivate le foto di coppia a confermare la relazione. " 1,2,3 scatenatevi. Ultima foto dieci anni fa..." , ha scritto sulla sua pagina social l'argentina, pubblicando le foto insieme a Elio, scattate durante una recente festa di battesimo. Nelle immagini la coppia si tiene per mano e mostra una forte complicità, ma a catturare l'attenzione è sicuramente l'ultima foto, risalente a dieci anni fa, quando Lorenzoni e Belen già si conoscevano. Un'amicizia trasformatasi in sentimento - a quanto pare - che Belen ha voluto rendere pubblica provocando i suoi fan con quello "scatenatevi", che non è rimasto inascoltato.

Le critiche dei follower

In brevissimo tempo, infatti, sotto al post Instagram della showgirl si sono accumulati commenti e critiche di ogni tipo. " Come fai a cambiare uomini così velocemente??" , ha scritto una utente, mentre un'altra aggiungeva: " È triste vedere come si possa passare da una vita ad un’altra, come si cambiano i calzini e le mutande". E molti altri ancora: "Che patetica", "Te lo prendevi dieci anni fa così evitavi tutti i casini che hai combinato", "Tu hai dei problemi, non riesci a stare sola neppure una sera ". Il post è diventato virale - il più cliccato sul canale di Belen - e l'argentina non si è sottratta al confronto con i follower.

Le repliche di Belen alle critiche