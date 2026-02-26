Ubaldo Pantani, chi è il co-conduttore di Sanremo chiamato al posto di Andrea Pucci

Questa sera, sul palco dell’Ariston, Carlo Conti e Laura Pausini saranno affiancati di nuovo da alcuni co-conduttori. La prima è la modella Irina Shay k, mentre il secondo è l’attore e comico Ubaldo Pantani, che è stato chiamato a co-condurre il Festival di Sanremo dopo la rinuncia del comico Andrea Pucci , arrivata dopo lunghi giorni di polemiche e minacce. Originario di Querceto di Montecatini Val di Cecina e classe 1971, Ubaldo Pantani inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo in qualità di attore teatrale nella compagnia di Giorgio Albertazzi e nel 1997 debutta sul piccolo schermo grazie al programma Macao, in onda su Rai 2. Negli anni successivi continua a lavorare in televisione, prendendo parte a programmi come Convenscion (2000) e Nessundorma (2003), ma è soprattutto grazie alla serie di programmi Mai dire… con la Gialappa’s Band che Ubaldo Pantani si fa conoscere e apprezzare dal grande pubblico. Artista delle parodie, più che delle imitazioni fine a se stesse, Ubaldo Pantani è diventato famoso grazie alle sue interpretazioni di grandi personaggi del mondo della tv e del calcio, come Gigi Buffon, Massimo Giletti e il Lapo Elkann che probabilmente vedremo stasera in diretta dal Festival di Sanremo.

Dal 2023 siede al tavolo del programma Che tempo che fa sul canale Nove ed è stato proprio qui che è stato raggiunto dalla telefonata che lo informava della scelta di Carlo Conti che lo voleva al suo fianco per la terza serata della kermesse sanremese. In un’intervista riportata da Rai News Ubaldo Pantani si è detto “contento” di questa avventura in cui, appunto, “sarò Lapo”. Una felicità che il comico spiega così: “perché è come se fosse un premio anche alla maschera che questo personaggio è diventato. Il personaggio è nato vent’anni fa, come parodia di una celebrity, poi nel corso degli anni si è evoluto in una maschera della commedia dell’arte, con i suoi cliché, i suoi tic, di fatto conservando pochissimi legali con l’originale”.

Visto recentemente su TV8 sempre al fianco della Gialappa’s Band con Gialappa’s Show, Ubaldo Pantani ha anche lavorato nel mondo del cinema. Il debutto avviene nel 2011 quando Giovanni Veronesi lo vuole in Manuale d’amore 3 e nel corso degli anni ha lavorato in diversi lungometraggi, ritrovando poi Veronesi nel 2020 nel film Tutti per 1 - 1 per tutti. Nel 2023 ha preso parte anche al film Romantiche, scritto, diretto e interpretato da Pilar Fogliati, che è stata co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 in occasione della seconda serata.

Molto attento a proteggere la sua vita privata e a tenerla lontana dai riflettori dello spettacolo, Ubaldo Pantani ha avuto una lunga relazione di quasi cinque anni con l’attrice, che durante la conferenza stampa di oggi di Carlo Conti è stata annunciata tra gli ospiti della serata insieme a, con cui condivide il set di Un bel giorno.



