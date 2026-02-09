Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Interni

"Insulti e minacce". Passo indietro di Pucci. Il comico di Sanremo travolto dagli odiatori

Ha rinunciato alla co-conduzione del Festival per le intimidazioni anche alla sua famiglia

"Insulti e minacce". Passo indietro di Pucci. Il comico di Sanremo travolto dagli odiatori
00:00 00:00

Sono arrivati fino a minacciare la sua famiglia. Evidentemente a sinistra l'affare Pucci è stato vissuto come una battaglia del Piave. L'ordine era: non deve passare. Tutti i mezzi sono buoni, anche quelli estremi. E così Andrea Pucci ha deciso di rinunciare al palco di Sanremo. Ieri era fuori dall'Italia. Il lavoro spesso lo porta all'estero. Pucci non è un principiante. È vero, si è fatto da solo, senza padrini, senza corazzate alle spalle. Ma è da tanti anni che miete successi, ha vinto persino l'Ambrogino d'Oro come milanese illustre. Ha un gran mestiere. E per questo lo hanno scelto per dare verve al festival di Sanremo. Per la precisione alla terza giornata.

Appena si è saputo che Pucci sarebbe salito sul palco si è scatenata la canea. Sui social, sui giornali. Hanno iniziato pubblicando mozziconi di sue battute, nelle quali Pucci metteva alla berlina anche i leader politici. Pucci non fa di mestiere l'analista, né il filosofo, né il poeta né il prete. Fa il comico. E i comici di solito non si comportano da esperti diplomatici ma da battutari. A volte sofisticati, a volte grevi. Nessuno si sarebbe mai sognato di criticare il grande Forattini che disegnava Bettino Craxi con gli stivaloni e le sembianze di Mussolini, e il prestigiosissimo Spadolini grasso come una palla, nudo. O D'Alema coi baffetti di Hitler e Veltroni addirittura affrescato come se fosse un invertebrato.

Pucci fa sapere dall'estero che tutto ha un limite. Spiega che lui non è omofobo e non è fascista. Che non è razzista. Dice che per essere omofobi o razzisti bisogna odiare. È l'odio l'anima del razzismo. Lui non ha mai odiato nessuno. Ieri ha rilasciato una dichiarazione: "Da sempre ho portato sul palco usi e costumi del mio Paese, sbeffeggiando gli aspetti caratteriali dell'uomo e della donna. Attraverso il mio lavoro ho raggiunto obiettivi e traguardi con l'intenzione di regalare sorrisi e portare leggerezza. Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant'altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili!".

Ha parlato di un'onda mediatica negativa che altera il patto fondamentale con il pubblico. Poi ha annunciato la rinuncia a Sanremo e ha ringraziato Carlo Conti. Ha spiegato che il fascismo non esiste più: "Esistono l'uomo di destra e l'uomo di sinistra che la pensano in modo differente ma che si confrontano in un ordinamento democratico che per fortuna governa il nostro amato Paese".

I messaggi che aveva ricevuto sui social? Eccone qualcuno, ma solo i meno volgari: "Bella merda"; "la parola Pucci in Sardegna la usiamo per indicare qualcosa che fa schifo", "Pucci piace a gente ignorante come la merda", "quest'anno San Remo vuole essere appeso" (riferimento a piazzale Loireto), "un altro scemo", "trasmesso da Predappio?" (Riferimento alla città di Mussolini); "Che skifo".

E nel pomeriggio è arrivato un comunicato della Rai nel quale si esprime "rammarico ma comprensione" per la decisione di Pucci. Nella nota si parla di "gravi minacce e intimidazioni nei suoi confronti".

E si esprime preoccupazione "per il clima d'intolleranza e di violenza verbale generato nei confronti di un artista non conformista. Questa forma di censura dovrebbe preoccupare chiunque lavori nel mondo dello spettacolo. Facciamo ad Andrea Pucci gli auguri più sinceri".

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica