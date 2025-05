"Ubriaco fino al coma etilico", la verità segreta di Michele Morrone

Un momento dell'intervista a Belve a Michele Morrone in onda questa sera 20 maggio, in prima serata su Rai 2

Michele Morrone è tra i pochi attori italiani che possono davvero dire di aver conquistato l’American Dream. Ma la sua vita spesso è stata tutt'altro che felice.

Il grande successo

Il suo volto e il suo nome hanno fatto il giro del mondo grazie al successo planetario di "365", il film targato Netflix che lo ha catapultato sotto i riflettori internazionali. Da allora, la sua popolarità ha varcato i confini europei, arrivando fino a Hollywood, dove è stato notato persino dalla celebre famiglia Kardashian: nella terza stagione del loro reality dove un intero episodio è stato dedicato all’attore.

Morrone è anche protagonista, accanto a Katy Perry, dello spot di Dolce & Gabbana, ulteriore conferma del suo ruolo sempre più centrale nel panorama globale tra moda, cinema e cultura pop. Ma a Belve il programma condotto da Francesca Fagnani, in onda questa sera in prima serata su Rai 2, ha mostrato una parte inedita, quella che non ti aspetti mettendo a nudo il suo essere.

A Fagnani, Morrone racconta che dopo la fine della relazione con l'ex moglie ha passato " un momento di depressione profonda e di troppo alcool ", arrivando una volta quasi al coma etilico. " In qualche modo devi poter anestetizzare il dolore e io l’ho fatto con il metodo più economico, distruttivo, che mi ha portato a bere tantissimo. Prendevo una bottiglia di vino e mi ubriacavo. Una, due, tutti i giorni ".

Le sue certezze

Un personaggio insolito che nonostante gli inevitabili inciampi che una vita sotto i riflettori può portare, ha sempre avuto una certezza incrollabile quella di poter arrivare al grande successo addirittura ad Hollywood. " Non mi sono mai immaginato nel circoletto italiano " risponde tutto d'un pezzo l'attore. Così come la certezza di essere un personaggio molto invidiato: " Sì, tantissimo - racconta alla Fagnani - C’è un grosso pregiudizio su di me ".

La verità rivelate

Sarà stato forse per l'incredibile fama arrivata dopo la sensuale pellicola di ‘365 giorni’, un successo che per lui è stato come " Un cazzotto enorme ". Anche se pungolato dalla conduttrice ammette che dei David di Donatello: “ Non me ne frega nulla ".

mi è capitato nella vita di baciare altri uomini per una mia curiosità, ma non sentimentali

Ci sono state delle situazioni in cui per un lungo periodo non ragionavo più bene e mi sono accorto che una donna mi dava delle cose a mia insaputa. Erano fiori secchi imbevuti

È uno dei capitoli non felici della mia vita

Un personaggio sincero che non ha timore di parlare anche di cose intime: "", o del fatto che l'attore, da quanto dichiarato,per un anno e mezzo: "". Ma quello ribadisce “".