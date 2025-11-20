L'ultima lettera delle gemelle Kessler: "Lasciamo il mondo insieme"

Il 17 novembre 2025, all'età di 89 anni, Alice ed Ellen Kessler hanno deciso di andarsene insieme. Le due artiste sono morte nella loro casa di Grünwald, vicino Monaco di Baviera, scegliendo la via del suicidio assistito. Una scelta forte a cui le sorelle sono arrivate dopo lunghe riflessioni. Dopo aver sistemato i loro affari, le donne hanno quindi deciso di fare il passo.

Del resto, per loro era impossibile immaginare un'esistenza senza l'altra. Tutto, nella loro vita, era scandito per due. Prima di lasciare questo mondo, Alice ed Ellen Kessler hanno scritto due biglietti d'addio, entrambi firmati, per salutare due loro care amiche. Questi biglietti, che possono essere considerati una lettera di commiato, sono l'ultimo messaggio che le donne hanno lasciato. " Siamo venute al mondo insieme e lo lasceremo insieme. Non siate tristi, ci rivedremo al settimo cielo" , è quanto hanno scritto. Le due sopportavano da tempo la fatica e gli acciacchi dovuti all'età. A quanto pare le due soffrivano di artrosi, Ellen aveva dolori al ginocchio sinistro, Alice al destro. Ellen, inoltre, aveva avuto anche un ictus. Le cure la deprimevano, causandole sbalzi d'umore.

Col tempo è maturata la decisione di affidarsi al suicidio assistito. Nel periodo precedente alla morte, le sorelle hanno rivisitato i luoghi che amavano, hanno salutato le persone alle quali tenevano. A quanto pare sono state in tutti quei ristoranti che erano solite frequentare, ordinando i loro piatti preferiti. Sono poi state a teatro ad assistere alla prima della stagione artistica. Infine, hanno annullato l'abbonamento al giornale Abendzeitung. Le due artiste erano particolarmente legate al quotidiano bavarese. A quanto pare nella comunicazione inviata al direttore del giornale era scritta la data 30 novembre, poi corrette a penna blu con 17 novembre.

Infine, i biglietti alle loro migliori amiche, Carolin Reiber, vicina di casa e presentatrice televisiva, e Bibi Johns, cantante e attrice. Le due hanno ricevuto un pacco regalo con la scritta di non aprire fino al 18 novembre. Il giorno stabilito la scatola è stata aperta.

"Siamo grati che esista la morte assistita. Ci ha sicuramente risparmiato molto. Siamo venute al mondo insieme e lo lasceremo insieme. Non siate tristi. Ci rivedremo al settimo cielo".

Carolin Reiber vi ha trovato una collana di giada indossata dalle gemelle, e un', nella quale le gemelle hanno dichiarato: