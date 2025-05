Uomini e donne, le liti, la passione, i gossip: la storia d'amore tra Teresanna Pugliese e Francesco Monte

Teresanna Pugliese è una delle naufraghe della nuova Isola dei famosi e la sua partecipazione al reality di Canale 5 ha già scatenato molte polemiche. Il pubblico la ritrova anni dopo la partecipazione a uno dei programmi più amati della tv, Uomini e donne, dove conobbe Francesco Monte al quale rimase legata per circa un anno. Ripercorriamo le tappe della loro storia.

Il corteggiamento in tv

Gennaio 2011. Teresanna Pugliese è la nuova tronista del programma televisivo Uomini e Donne. In studio tra i numerosi corteggiatori c'è Francesco Monte, un giovane tarantino che fa il modello. Teresanna viene immediatamente colpita da Francesco e inizia a uscire in esterna con lui e con un altro corteggiatore, Antonio. Mentre con quest'ultimo la relazione è costruttiva e serena, con il tarantino la passione è bruciante ma anche gli scontri e le incomprensioni. Proprio per questo, a maggio dello stesso anno, Teresanna sceglie di uscire dal programma con Antonio, deludendo Monte.

Il ripensamento

La storia tra Antonio e Teresanna si conclude dopo poche settimane dalla scelta. Fuori dagli studi televisivi la napoletana si accorge di provare un forte sentimento per Francesco e, accortasi di avere fatto la scelta sbagliata, decide di tornare sui suoi passi. Nel frattempo Monte accetta l'offerta di Maria De Filippi di sedersi sul trono. Francesco è pronto a voltare pagina dopo la delusione inflittagli da Teresanna e non si aspetta certo di vederla scendere le scale dello studio per corteggiarlo. Invece a metà stagione, a febbraio 2012, la napoletana torna nel programma e si dichiara a Francesco.

La scelta in tv

Dopo tre mesi di frequentazione sotto l'occhio attento delle telecamere è chiaro a tutti che Francesco sceglierà Teresanna per proseguire la relazione lontano dagli studi televisivi. Nella puntata della scelta finale il tarantino confessa di non avere mai dimenticato la napoletana e di volere dare una possibilità al loro amore fuori dal programma. E' maggio 2012 e i petali rossi scendono in studio su una delle coppie più amate della storia di Uomini e donne.

L'estate insieme

La loro prima estate insieme è nel segno del lavoro: il successo ottenuto a Uomini e donne ha regalato grande popolarità alla coppia. Per loro, dunque, niente vacanze ma tante ospitate in giro per l'Italia tra locali, eventi e sfilate. Sui social si moltiplicano le foto e i video dei fan che immortalano Teresanna e Francesco insieme più innamorati che mai.

Il ritorno in tv

Settembre 2012. Dopo un'estate di lavoro, la coppia torna protagonista in televisione. Cinque mesi dopo la scelta Francesco torna in studio a Uomini e donne con Teresanna per parlare della loro storia. In studio il pubblico li acclama e la coppia si mostra molto innamorata. Ma durante le ospitate successive si nota anche la profonda gelosia che la napoletana nutre nei confronti del compagno. Nella terza puntata stagionale del format di Maria De Filippi, dove i due sono ancora ospiti, Teresanna litiga con Francesco a causa di una corteggiatrice che - arrivata in studio per corteggiare uno dei nuovi tronisti - rivela di conoscere Francesco, con il quale avrebbe trascorso una notte d'amore. La scenata di gelosia finisce su tutte le riviste di gossip ma non ha ripercussioni sulla relazione, che sembra procedere a gonfie vele.

Gli anelli di fidanzamento

Dicembre 2012. La storia tra Francesco e Teresanna è a una svolta. Il tarantino è ospite in un locale dove sta facendo una serata e alcune fan si avvicinano per chiedergli notizie di Teresanna, così Francesco fa una sorprendente dichiarazione: " Io e Teresanna Pugliese per Natale ci siamo regalati degli anelli di fidanzamento ". Un pegno che sa di promessa a lungo termine e che scatena nuovi gossip sulla coppia, che sembra progettare le nozze.

Il primo addio

Il 2013, però, non si apre nel segno dell'amore per loro. Le riviste scandalistiche parlano di una crisi e agli eventi la coppia si mostra seria e in difficoltà. A febbraio, dopo settimane di voci, il tarantino conferma che lui e la compagna hanno preso strade diverse. " Io e Teresanna ci siamo lasciati. Per vari motivi la nostra storia è giunta a conclusione, per diversi motivi, ma va bene così", dice Monte in un'intervista rilasciata a Contatto Tv. Pochi giorni dopo anche Teresanna sui social network conferma la rottura : "Ci ho creduto tanto, il nostro è stato un amore vero ma ci sono tanti problemi tra noi che non posso stare qui a elencare". Ma la lontananza dura poco.

Il ritorno di fiamma

Ad aprile Teresanna è protagonista di una sfilata di abiti da sposa a Napoli e ai giornalisti presenti all'evento rivela che con Francesco è tornato il sereno: "La nostra è una storia molto forte, molto passionale, sotto i riflettori. A volte i riflettori possono essere un'influenza negativa, una pressione. Poi ci sono altri motivi nostri che ci hanno fatto vivere qualche mese di distanza. Questo periodo è servito a capire tante cose e ci ha uniti di più rispetto a prima. Siamo due caratteri fortissimi, ma si va avanti, ci impegniamo a far funzionare le cose ". La coppia torna a mostrarsi anche sui social con foto e video che documentano l'amore ritrovato.

La rottura definitiva

Giugno 2013. Quando il peggio sembrava essere passato Francesco e Teresanna sorprendono nuovamente i loro fan. Ospite all'inaugurazione di un locale a Pontecagnano, Teresanna annuncia pubblicamente la fine della storia con Francesco " Siccome la nostra storia purtroppo non è mai stata privata, scoop della serata, ci siamo lasciati ". L'annuncio spiazza tutti e l'assenza di Monte conferma il momento difficile. Nei giorni successivi entrambi sui social chiariscono che non c'è possibilità di ritorno e la loro storia si conclude definitivamente.

Francesco Monte e Teresanna Pugliese oggi

I motivi che hanno portato alla rottura non sono mai stati chiariti dai diretti interessati. Francesco parlò di "incompatibilità caratteriale", mentre Teresanna lasciò intendere di essere stata tradita.

Oggi Monte e Pugliese conducono due vite molto diverse lontano l'uno dall'altro. Lei è sposata con l'imprenditore, dal quale ha avuto due figli. Francesco è invece fidanzato con la modella