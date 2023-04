"Volere è potere", "E i soldi?". Elga Enardu scatena la polemica social

Condividere ogni aspetto della propria vita sui social può creare qualche problema. È successo a Elga Enardu, ex protagonista di programmi come Uomini e donne e Grande fratello vip, che nelle scorse ore è stata duramente criticata per un post Instagram. L'influencer sarda ha condiviso con i suoi fan la notizia dell'acquisto di una seconda casa, ma in molti hanno trovato le sue parole ipocrite e la polemica si è infiammata sotto al post.

Il post di Elga Enardu

Sin dal suo esordio in tv nel 2009 negli studi di Uomini e donne, Elga Enardu ha condiviso la sua vita sui social network. Dopo l'esperienza televisiva, nella quale ha conosciuto il marito Diego Daddi, la bella sarda si è dedicata a sponsorizzazioni e progetti di bellezza, utilizzando Instagram come mezzo principale per lavorare e comunicare con i fan. Proprio su Ig nelle scorse ore, la sarda ha voluto condividere una notizia della sua vita privata, annunciando di essere riuscita ad acquistare una casa, la seconda, dopo anni di sacrifici.

" I sogni diventano realtà, esiste la ricetta: obbiettivo, determinazione, sacrificio, impegno, studio, genialità e un pizzico di follia. Io oggi ho realizzato il mio: ho acquistato la mia seconda casa. Volere è Potere", ha scritto Elga sul suo profilo e la prima a commentare il post è stata la sorella Serena Enardu, con la quale si vociferava dovesse partecipare in coppia all'Isola dei famosi. "Congratulazioni sister … questo è solo l’inizio!!!! Ehhh si sbocciaaaa!!!", ha commentato l'ex tronista di Uomini e Donne, mentre Diego replicava alla compagna : "Sono davvero orgoglioso di te. Sei da esempio" .

La polemica social

Il post di Elga Enardu ha immediatamente scatenato la polemica. Le parole dell'influencer sono state interpretate negativamente e le critiche si sono accumulate sotto al post: " Nella ricetta manca l’ingrediente principale: i soldi. Il resto degli ingredienti penso che ce li abbiamo tutti in cucina", "Non per tutti volere è potere dipende da quando guadagni", "All'elenco manca: tanti adv su Instagram" .