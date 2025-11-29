L'Eredità, la crostata a forma di cuore, l'addio a sorpresa: la storia d'amore tra Carlo Conti e Roberta Morise

Sono giorni di fuoco per Carlo Conti. Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026 è nella fase cruciale dell'organizzazione della kermesse canora e nelle prossime ore comunicherà la lista dei Big in gara all'Ariston il prossimo febbraio. La curiosità del pubblico sulla vita privata di Conti è alle stelle, ma il presentatore toscano è sempre stato bravo a mantenere un certo riserbo sulla sua sfera sentimentale. Oggi Conti è sposato con la costumista Francesca Vaccaro, ma nel suo passato c'è una storia importante - quella con Roberta Morise - che dominò le prime pagine delle riviste scandalistiche dell'epoca.

L'incontro a Miss Italia 2004

E' il 2004 e Carlo Conti conduce la finale di Miss Italia. Roberta Morise è Miss Calabria e alle finali di Salsomaggiore Terme Roberta si classifica quarta. Dall'incontro con Carlo nasce un'amicizia e un sodalizio artistico che portano Morise e Conti a collaborare insieme in tv. Il conduttore la chiama per partecipare al programma "I Raccomandati" e poi la vuole al suo fianco sul palco de "L'anno che verrà", dove è sia valletta che cantante.

L'eredità

Settembre 2006. Carlo Conti viene chiamato a sostituire Amadeus alla guida del game show di Rai1 "L'Eredità". Al fianco del conduttore nei panni della "professoressa" c'è anche Roberta Morise. Il sodalizio professionale tra Carlo e Roberta prosegue, ma qualcosa cambia nel corso delle edizioni successive, quando Roberta si accorge di provare qualcosa per Carlo. " Eravamo amici. Punto. Fino a che io ho iniziato a barcollare ", confesserà Morise anni dopo.

Il calendario benefico

Dicembre 2009. Roberta è tra le protagoniste del calendario Mystic 2010, un progetto con finalità benefiche. Al party di presentazione la stampa inizia a fare domande specifiche sulla natura della sua relazione con Carlo Conti, ma la showgirl si limita a parlare di stima e affiatamento dovuti al lungo rapporto lavorativo che li lega dal 2004. Eppure le voci di un flirt si fanno sempre più insistenti.

La prima paparazzata

Natale 2009. Le riviste di gossip parlano di Carlo e Roberta come della nuova coppia della tv. Per gli esperti il conduttore e la showgirl sono sempre più intimi, ma la loro discrezione e riservatezza non offre conferme. A Natale, però, i paparazzi sorprendono per la prima volta insieme Conti e Morise a Firenze e i gesti affettuosi e l'intimità raccontano di qualcosa di più di un semplice sodalizio professionale.

Le prime dichiarazioni ufficiali

A confermare la relazione è Carlo Conti in una intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna a gennaio 2010. " Con Roberta Morise c'è un legame straordinario che ci unisce. Sono quattro anni che ci frequentiamo tutti i giorni", scherza il conduttore, che fa un primo riferimento a possibili nozze con Roberta: "Ho un'unica certezza, la Loren sarà la mia testimone di nozze. Mi sposerei anche solo per quello ". Roberta, invece, racconta come è nata la loro storia sulle pagine di Gente: " Era il novembre 2009. Ho iniziato a vederlo con occhi nuovi. Ma lui, niente, sempre abbottonatissimo. Lui, all'inizio, era titubante, voleva assicurarsi che per me non fosse un capriccio. Così ho rotto gli indugi e mi sono messa a cucinare. Un giorno sono entrata in sala riunioni con una crostata a forma di cuore. C`era lui con tutto il gruppo degli autori. 'È per te', gli ho detto. Da quel momento Carlo si è aperto. Molto" .

Tra amore e lavoro

Marzo 2010. La storia tra Carlo e Roberta prosegue su un doppio binario: da una parte c'è la sfera privata, dove la coppia è sempre più unita nonostante la differenza di età; dall'altra c'è il lavoro, che li vede collaborare fianco a fianco non solo a "L'Eredità", ma anche nel format "I Migliori anni" dove Morise co-conduce e canta accanto a Conti. Per la showgirl calabrese è un momento d'oro.

Le voci sulla gravidanza

Giugno 2010. A rovinare il momento magico che Roberta Morise sta vivendo, sia dal punto di vista professionale che privato, sono i gossip. A sei mesi dall'inizio della storia d'amore con Carlo, la stampa scandalistica lascia circolare un'indiscrezione su una sua presunta gravidanza, che la costringe a smentire. " Non sono incinta e non mi sposo, almeno per ora" , dichiara a Tgcom24.

La carriera da cantante

Primavera 2011. Mentre l'amore con Carlo prosegue, Roberta si concentra sulla sua carriera e lavora alla pubblicazione del suo primo album da cantante. La passione per la musica, trasmessa dai genitori quando era bambina, diventa concreta il 15 giugno 2011, quando esce il suo disco "È soltanto una favola" trainato dal singolo "Dubidoo". Nessuno immagina che qualcosa, nel rapporto tra Roberta e Carlo, sta per cambiare.

L'assenza a Miss Toscana

Agosto 2011. Dopo avere trascorso l'estate separati - lei in Calabria e lui tra Firenze e Roma per impegni professionali - Carlo Conti presenta Miss Toscana a Casciana Terme. Sul palco è attesa anche Roberta, in qualità di ospite per presentare il suo album, ma Morise non si presenta perché bloccata da un'influenza. Gli esperti, però, fanno sapere che dietro all'assenza di Roberta c'è altro e pochi giorni dopo le voci trovano conferma.

Il comunicato di addio

Attraverso un comunicato congiunto Carlo Conti e Roberta Morise annunciano la fine della loro relazione. " La loro è stata una bellissima storia d'amore ma purtroppo non tutte le favole hanno un lieto fine. Roberta e Carlo continuano ad avere un ottimo rapporto d'affetto e di stima reciproca ", scrive il legale di Roberta, Cataldo Calabretta, nella nota ufficiale che sancisce l'addio definitivo tra il conduttore e la showgirl.

I motivi della rottura

A spiegare i motivi della rottura è Roberta Morise mesi dopo l'annuncio. Sulle pagine del settimanale Chi, la showgirl spiega: "Con Carlo è stata una bella storia che poi si è logorata. Tra noi si era creato un rapporto così intenso, quasi da padre e figlia, che la passione pian piano purtroppo è sfumata". "Eravamo troppo esposti" , confessa successivamente Roberta ai microfoni de I Lunatici.