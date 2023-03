"Prima vacanza insieme". Dopo l'annuncio, Diletta Leotta mette in mostra la pancia

Sono passati pochissimi giorni da quando Diletta Leotta e Loris Karius hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. Infatti, era ormai da parecchie settimane che si vociferava che la conduttrice di Dazn potesse essere in dolce attesa, ma la notizia non era stata ancora confermata. Oggi, dopo aver dato l'annuncio, la giornalista ha condiviso sul suo profilo Instagram la prima foto del suo pancino.

Il tenero scatto

Bellissima come sempre, la Leotta ha pubblicato uno scatto al tramonto, da condividere sui social, che la ritrae con indosso un costume di colore rosso mentre osserva il pancino che inizia a farsi vedere. Il tenero scatto ha come sfondo il meraviglioso mare della città di Dubai, negli Emirati Arabi, in cui Diletta ed il portiere del Newcastle stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza. “Prima vacanza insieme”, scrive osservando con espressione dolce il pancino e facendo riferimento al piccolino o piccolina che porta in grembo. La Leotta e Karius si godono le ultime ore di vacanza, dal momento che, a breve, Diletta rientrerà in Italia e Loris a Londra dove gioca. Purtroppo come sempre, però, non sono mancati i commenti fuori luogo da parte degli hater: alcuni tra questi scrivono che la Leotta, adesso, entrerà a fare parte della categoria Milf; altri sono pieni di affermazioni misogine e sessiste e, inoltre, non sono mancati nemmeno insulti gratuiti nei confronti del portiere tedesco che ironizzano su quanto anche questo, possa essere un errore come quelli di cui è stato protagonista in campo.

L’annuncio della gravidanza

Con un emozionante video condiviso su Instagram, i due nella giornata di venerdì hanno ufficializzato la dolce attesa della giornalista siciliana. “Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Presto saremo tre”, aveva scritto Diletta nel post che li vedeva commossi l’uno abbracciato all’altro. Inevitabilmente, è arrivata una pioggia di auguri da parte di fan e colleghi famosi. Dall’amica Elodie, a Elettra Lamborghini, Simona Ventura, Elisabetta Canalis, Claudio Marchisio, Lorella Cuccarini, Chiara Francini e tanti altri.

Chi è Loris Karius

Loris Karius, classe ’93 è nato a Biberach an der Riß, in Germania. Ha fatto della sua più grande passione, il calcio, il suo mestiere; infatti, nel 2009 è riuscito ad entrare nel settore giovanile del Manchester City. A soli 19 anni, nel 2012, vanta di essere diventato il portiere esordiente più giovane della storia della Bundesliga, il campionato tedesco. Successivamente, nel 2016, Loris è stato acquistato dal Liverpool e, l’anno seguente, ha esordito in Champions League. Nel 2020 va in prestito all’Union Berlino, per poi cominciare a giocare nel 2022 con il Newcastle Utd. Loris e Diletta stanno ufficialmente insieme dal mese di ottobre e, a pochi mesi dall’inizio della loro storia d’amore tutto sembra procedere davvero a gonfie vele dato che i due saranno presto genitori.