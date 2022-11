"Vale oltre 300mila euro". Le spese "pazze" di Totti per Noemi

Il mistero su quando Totti ha regalato l'anello, che spicca all'anulare di Noemi Bocchi, poco importa ai fan del gossip. L'attenzione è tutta puntata sul valore del gioiello, che la 34enne romana ha sfoggiato in Qatar alla cerimonia dei Globe Soccer Awards, nella sua prima uscita pubblica al braccio di Francesco Totti.

Il settimanale Chi, il primo a pubblicare gli scatti del prezioso, ha parlato di un diamante da cinque carati, la cui forma rara a cuore varrebbe già da sola i numerosi zeri, che il Pupone avrebbe sborsato per donarlo alla sua compagna. "Un anello con brillante che fa sognare", scrive la rivista diretta da Alfonso Signorini, "degna di una coppia di reali" e che l'ex capitano della Roma ha acquistato - sembra a dicembre scorso - nella gioielleria di fiducia, che si trova in via del Gambero a Roma.

La proprietaria della gioielleria, Eleonora Mantini, ha rivendicato la "maternità" del prezioso, condividendo sulla sua pagina ufficiale Instagram lo scatto di Totti e Noemi in Qatar e la foto, che la romana le inviò subito dopo avere ricevuto il dono dal Pupone. Lo stesso anello, però, era già apparso sul profilo oltre un anno fa (gennaio 2021) sulla mano di una modella d'eccezione, la fidanzata di Andrea Damante, la giovane attrice Elisa Visari. Ma sullo shop online non c'è traccia di questo prezioso.

Quanto costa l'anello di Noemi