"Regalato a dicembre". Cosa non torna sull'anello da cinque carati che Totti ha dato a Noemi

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno ufficializzato la loro relazione in Qatar. La coppia ha debuttato sul red carpet della cerimonia dei Globe Soccer Awards mano nella mano e l'anello da ben cinque carati sfoggiato all'anulare dalla romana non è passato inosservato. Il gioiello è stato acquistato dal Pupone nella gioielleria di via del Gambero, dove era solito comprare regali per l'ex moglie Ilary Blasi, ed è stato donato alla neo fidanzata diversi mesi fa. La Bocchi lo ha sfoggiato per la prima volta sui social network in una storia, nella quale aveva taggato la gioielleria. Secondo quanto appreso dalla rivista Chi, però, c'è qualcosa nelle tempistiche che non tornerebbe e il caso si è ufficialmente aperto.

La storia tra Totti e Noemi

Secondo quanto dichiarato dall'amico fedele di Totti, Alex Nuccetelli, il campione giallorosso e Noemi si sono conosciuti nell'agosto 2021 durante un torneo di padel. Quella che all'inizio era solo una conoscenza, si è trasformata in sentimento con il passare dei mesi. La crisi con Ilary era già in corso e il Pupone si è rifugiato nelle braccia della 34enne romana e alla fine del 2021 Totti consolida il legame affettivo con la Bocchi. " La frequentavo come amica, con gli amici del padel. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022 ", aveva dichiarato Francesco al Corriere lo scorso settembre, fornendo dettagli temporali all'inizio della storia con la compagna. L'anello da cinque carati, però, sarebbe stato ordinato prima di Capodanno.

Cosa non torna