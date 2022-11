"Il video di Totti con Ilary...". Ecco quando sarebbe cominciata la crisi

C'è un video che circola da ore sui social network e che punterebbe l'attenzione sull'inizio della crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il filmato risale a San Valentino 2021, quasi due anni fa, e sta facendo decisamente discutere. Secondo molti, infatti, nel filmato ci sarebbero le avvisaglie di un addio - quello tra i due coniugi romani - arrivato un anno e mezzo dopo.

Il video social

Si tratta di una serie di storie che Ilary Blasi realizzò (e pubblicò su Instagram) a febbraio 2021, che la immortalavano mentre acquistava un pensierino per il marito in occasione della festa degli innamorati. Con lei nel video si vede l'amica e parrucchiera Alessia Solidani, colei che il Pupone aveva tirato in ballo nella crisi, perché avrebbe "coperto" la Blasi mentre messaggiava con un misterioso spasimante. Nel filmato le due donne acquistano un bouquet di cioccolatini di una nota marca, che poi la conduttrice consegna a Totti. La reazione di quest'ultimo, però, è tutt'altro che gradita e l'epiteto rivolto alla moglie - un "vaffa" - è rimasto nella storia dei social. Tanto che oggi è stato rispolverato da chi cerca di individuare l'inizio della crisi di una delle coppie più amate.

I conti non tornano

C'è chi dice che in quel periodo Totti avesse già conosciuto Noemi, ma in realtà il Pupone ha fornito altre tempistiche nell'esclusiva intervista rilasciata a settembre al Corriere. Lui e l'attuale fidanzata si sono conosciuti nell'agosto 2021 durante un torneo di Padel, ma la passione sarebbe scoppiata a Capodanno. Non a caso le prime voci dell'addio tra Totti e Ilary arrivarono attraverso Dagospia a febbraio di quest'anno, mentre l'annuncio ufficiale dei due ex coniugi è arrivato solo a luglio. A San Valentino 2021, dunque, tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice non c'era Noemi. Ma forse quelle erano le prime avvisaglie di un feeling ormai svanito. Con il senno di poi, la reazione dello sportivo appare più uno sfogo che una gag, come quelle che la coppia amava condividere sui social anni fa. Secondo quanto riferito più volte da Alex Nuccetelli, amico storico di Totti, sarebbero state però le mancate attenzioni della Blasi a allontanare inesorabilmente Francesco e chissà che quel video non rappresenti, davvero, l'inizio della fine.